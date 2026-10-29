Zaira Nara y las condiciones que acordó con Jakob von Plessen para retomar la relación

Tras permanecer separados durante cuatro años, Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron darse una nueva oportunidad como pareja, pero con condiciones distintas de las que habían caracterizado su vínculo antes de la ruptura. La modelo aclaró que la reconciliación no supone volver a vivir bajo el mismo techo.

A su vez, indicó que la vuelta del vínculo no puede alterar los hábitos y las actividades cotidianas que ambos consolidaron durante el período en que estuvieron distanciados.

Zaira Nara y el empresario tienen dos hijos en común , Malaika y Viggo . La confirmación de que retomaron su relación trascendió durante las últimas semanas y generó curiosidad por las características de esta segunda oportunidad . De acuerdo con lo que explicó la modelo, la pareja estableció pautas específicas para mantener la autonomía de cada uno , planificar sus viajes y coordinar las responsabilidades vinculadas a la familia.

En una conversación con Sabrina Rojas en Vale cuatro , el ciclo que se emite por DGO Stream , la conductora le consultó a la hermana de Wanda Nara si en algún momento se había planteado volver con alguien de su pasado sentimental . Aunque Zaira Nara respondió entre risas, sus palabras dieron lugar a una reflexión sobre la etapa que comparte actualmente con Jakob Von Plessen .

La modelo explicó que los años que pasaron separados les dieron la oportunidad de establecer una forma de relacionarse que ahora buscan mantener. Según señaló, las circunstancias que atravesaron durante ese período fueron determinantes para definir las condiciones de su actual reconciliación.

Por qué la pareja decidió vivir en casas separadas

Zaira Nara señaló durante la entrevista que ambos mantienen un estilo de vida marcado por la autonomía y los constantes desplazamientos. Según contó, el tiempo que pasaron separados les permitió organizar sus rutinas de manera individual y descubrir que había aspectos de esa modalidad que deseaban preservar.

La conductora recordó que, al conversar sobre la posibilidad de volver a estar juntos, tuvieron en cuenta sus compromisos, los viajes frecuentes y la organización que cada uno había desarrollado por su cuenta. Como estaban conformes con esa forma de vivir, acordaron no modificarla al darle una nueva oportunidad a la relación.

El esquema que eligieron apunta a mantener la autonomía de ambos y, al mismo tiempo, garantizar la atención y el cuidado de sus hijos. Con esta modalidad, buscan no repetir posibles conflictos que hayan surgido durante la etapa anterior de su relación.

La vivienda es otro de los aspectos que definieron para esta nueva oportunidad. La modelo y Jakob Von Plessen continúan viviendo por separado y no tienen previsto mudarse juntos en el corto plazo. Nara considera que la etapa que atraviesan sus hijos también influye en la forma en que pueden llevar adelante el vínculo amoroso.

Zaira explicó que compartir el mismo hogar suele volverse ineludible para los matrimonios que crían infantes o niños pequeños, impulsados por las exigencias diarias de ese ciclo vital. Pese a esto, aclaró que su realidad hogareña actual es diferente, lo cual le permite vivir el romance desde una perspectiva renovada.

“Creo que la convivencia en una pareja es fundamental y casi que te diría que es imposible de evitar cuando tenés bebés muy chiquitos”, manifestó. Teniendo en cuenta que Malaika llegó en 2016 y Viggo en 2020, ambos transcurren por una fase de mayor independencia en comparación con los años iniciales de la maternidad.

“Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos”, comentó con humor, para graficar la situación. “Si llora Viggo… Menos mal que lo puedo retar”, agregó.

La intimidad familiar sigue siendo un límite para Zaira Nara

No obstante haber ratificado el acercamiento amoroso, la empresaria recalcó su firme intención de trazar una línea divisoria entre su exposición mediática y su intimidad doméstica. La reconocida figura de pasarela advirtió que su espacio privado, su descendencia y sus afectos más cercanos escapan por completo al ámbito laboral, por más que su identidad continúe siendo una constante en la prensa y las plataformas digitales.

“Yo valoro mucho mi hogar, mi familia, mis hijos. Ya que estoy tan expuesta en lo que es laboral, todo lo que es privado, la realidad es que no es parte de mi trabajo, entonces no tengo por qué exponerlo”, afirmó.

Ambos habían ratificado el final de su vínculo sentimental en 2022, luego de transitar varios años juntos. En el presente, esta reconciliación se edifica bajo pautas inéditas, prescindiendo del mismo techo y con la firme voluntad de preservar la independencia que cada uno resguardó durante el periodo en que permanecieron distanciados.