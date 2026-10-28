Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre

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El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que este jueves 29 de octubre se realizará la instancia evaluativa para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2027. En total, serán 14 instituciones de nivel secundario de diferentes localidades de la provincia las que tomarán el examen, debido a que registraron más preinscriptos que vacantes disponibles.

La evaluación se desarrollará en establecimientos de San Salvador de Jujuy y del interior provincial. Además, desde la cartera educativa aclararon que dos escuelas que inicialmente figuraban entre las instituciones con instancia evaluativa finalmente no deberán realizarla.

Las seis escuelas de San Salvador de Jujuy que tendrán examen de ingreso En la capital jujeña, las instituciones que realizarán la evaluación este jueves 29 de octubre son:

Escuela de Educación Técnica N° 1 “Escolástico Zegada”. Escuela Técnica Provincial N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”. Centro Polivalente de Arte N° 1 “Prof. Luis Alberto Martínez”. Colegio N° 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”. Colegio N° 2 “Armada Argentina”. Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”. Qué escuelas del interior de Jujuy tomarán el examen En el interior provincial, otras ocho instituciones realizarán la instancia evaluativa.

Perico Colegio Secundario N° 3 “San José”.

Colegio Secundario N° 68. San Pedro Escuela de Comercio N° 1 “Dr. José Ingenieros”.

Colegio Secundario N° 60. Libertador General San Martín Escuela Provincial Agrotécnica N° 4 “Nelly Arrieta”.

Colegio Secundario N° 65 “Nikola Tesla”. Monterrico Colegio Secundario N° 67. Calilegua Colegio Secundario N° 70. Dos escuelas de Jujuy no tendrán examen de ingreso El Ministerio de Educación también informó que dos instituciones finalmente no realizarán la instancia evaluativa, debido a que la cantidad de estudiantes preinscriptos no superó las vacantes disponibles. Se trata de los siguientes establecimientos: Escuela de Educación Técnica N° 2 “Prof. Jesús Raúl Salazar”, de San Salvador de Jujuy.

Escuela de Comercio N° 2 “27 de Abril Día Grande de Jujuy”, de El Carmen. En ambos casos, la evaluación prevista para el ingreso a primer año no se llevará a cabo porque las solicitudes de inscripción no excedieron la cantidad de lugares disponibles.

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