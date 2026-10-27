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27 de octubre de 2026 - 11:27
Jujuy.

Ingreso a primer año: las escuelas con examen reciben a cientos de padres

Con unos 500 aspirantes y 150 vacantes, el Colegio N.º 1 reunió a padres y tutores para informar sobre los exámenes de ingreso a primer año.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Con unos 500 aspirantes y 150 vacantes, el Colegio N.º 1 reunió a padres y tutores para informar sobre las pruebas de ingreso a primer año.

Con unos 500 aspirantes y 150 vacantes, el Colegio N.º 1 reunió a padres y tutores para informar sobre las pruebas de ingreso a primer año.

Comenzaron las reuniones informativas por el ingreso a primer año 2027 en Jujuy. Padres y tutores consultaron sobre exámenes y horarios.

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Sorteo de ingreso a primer año en Jujuy: hoy a las 16, transmisión en vivo por Canal 4 y TodoJujuy

Celia López, vicedirectora de la institución, explicó que se organizaron dos encuentros informativos durante la jornada, uno a las 9 y otro a las 13 horas, para responder las consultas de las familias. La convocatoria se produce en un contexto de alta demanda: el colegio cuenta con aproximadamente 500 aspirantes y dispone de cinco divisiones de primer año, con una capacidad estimada de entre 150 y 160 estudiantes.

Ingreso a primer año: cómo serán las evaluaciones

La vicedirectora detalló que, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación, los estudiantes deberán presentarse en el establecimiento a las 8 de la mañana, mientras que la evaluación de Lengua y Literatura comenzará a las 8:30.

La prueba tendrá una duración de 80 minutos. Posteriormente, los aspirantes contarán con una pausa de 15 minutos para descansar, distenderse y consumir algún alimento antes de continuar con Matemática, cuya evaluación también durará 80 minutos.

Entre las principales inquietudes de los padres se encuentran los horarios de ingreso, la duración de las pruebas y la modalidad de evaluación. López indicó que las recomendaciones también se comparten con las escuelas primarias, mediante un trabajo articulado entre las instituciones.

8:30 ----Lengua y Literata---80 minutos----pausa de 15 minutos----Matemáticas---80 minutos 8:30 ----Lengua y Literata---80 minutos----pausa de 15 minutos----Matemáticas---80 minutos

La importancia de acompañar emocionalmente a los estudiantes

Además de explicar los aspectos académicos, las autoridades del Colegio N.º 1 hicieron hincapié en el acompañamiento familiar durante los días previos al examen. López recomendó que los estudiantes desayunen adecuadamente antes de asistir a la evaluación y que las familias presten especial atención a su bienestar emocional.

La vicedirectora reconoció que la cantidad de aspirantes y los lugares disponibles generan ansiedad entre los chicos y sus familias, ya que el resultado de las pruebas será determinante para acceder al establecimiento.

Comenzaron las reuniones informativas por el ingreso a primer año 2027 en Jujuy. Padres y tutores consultaron sobre exámenes y horarios.

Comenzaron las reuniones informativas por el ingreso a primer año 2027 en Jujuy. Padres y tutores consultaron sobre exámenes y horarios.

“Es una carga emocional terrible”, expresó al referirse a la presión que pueden experimentar los estudiantes durante esta instancia. En ese sentido, destacó que el ingreso a la secundaria representa un desafío importante y una nueva experiencia para quienes finalizan la escuela primaria.

Las reuniones informativas buscan que las familias lleguen a la jornada de evaluación con mayor claridad sobre el procedimiento y puedan acompañar a sus hijos durante esta etapa de transición educativa.

“Es una carga emocional terrible” “Es una carga emocional terrible”

Fecha de examen de ingreso a primer año

Según los resultados de la primera preinscripción, 14 establecimientos educativos con instancia evaluativa registraron un total de 3.169 preinscriptos para 1.720 vacantes disponibles, por lo que deberán realizar un examen de ingreso el jueves 29 de octubre.

14 establecimientos educativos con instancia evaluativa

  • 3.169 preinscriptos
  • 1.720 vacantes disponibles

La diferencia entre la cantidad de aspirantes y los bancos disponibles alcanza las 1.449 preinscripciones, una situación que refleja la elevada demanda en determinados colegios de la provincia. El proceso contempla una evaluación presencial de Lengua y Matemática, con materiales de preparación disponibles en la página oficial del Ministerio de Educación.

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