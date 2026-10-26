Buscan intensamente a una mujer de 24 años y a un bebé de cinco meses en Jujuy

Activaron la búsqueda en Jujuy por Daniela Micaela Torres, de 24 años, y Thiago Gael Aparicio, un bebé de cinco meses, cuyo paradero se desconoce desde el pasado viernes 23 de octubre de 2026.

De acuerdo con la información difundida por el organismo CINDAC, ambos tienen domicilio en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. La denuncia por su desaparición fue radicada este lunes 26 de octubre, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizarlos.

Qué se sabe sobre la desaparición de Daniela Torres y Thiago Aparicio Según el comunicado oficial del CINDAC, la mujer y el bebé son buscados desde el 23 de octubre, mientras que la denuncia formal fue presentada tres días después, el lunes 26.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa las circunstancias en las que se produjo la desaparición ni el lugar donde fueron vistos por última vez. Por este motivo, resulta fundamental que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique con las autoridades correspondientes.

Dónde comunicarse si se tiene información sobre su paradero Desde el CINDAC solicitaron a la población que, ante cualquier dato que permita localizar a Daniela Micaela Torres y Thiago Gael Aparicio, se comunique inmediatamente a través de los siguientes canales: 911: línea de emergencias.

388-6860239: teléfono habilitado para aportar información.

388-6828607: teléfono habilitado para aportar información.

Dependencia policial: también se puede acudir a la unidad policial más cercana.

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