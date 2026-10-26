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26 de octubre de 2026 - 15:44
Jujuy.

Crecen las consultas por bruxismo en Jujuy: cómo influye el estrés en la salud bucal

La odontóloga Mariel Torres explicó cuáles son los síntomas del bruxismo, sus consecuencias en la salud bucal y los tratamientos disponibles.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Bruxismo: una odontóloga de Jujuy advierte sobre el aumento de pacientes

Bruxismo: una odontóloga de Jujuy advierte sobre el aumento de pacientes

El estrés, la ansiedad y las tensiones cotidianas pueden generar consecuencias en la salud bucal. Una de las afecciones más frecuentes es el bruxismo, caracterizado por apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria, tanto durante el sueño como en momentos de vigilia.

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La odontóloga Mariel Torres (MP 3222) advirtió sobre el incremento de consultas relacionadas con este problema y aseguró que actualmente afecta a una gran cantidad de pacientes. “Hoy por hoy, casi el 80% de los pacientes sufren de bruxismo. Todo lo emocional, el estrés, no solamente emocional, va a afectar en la boca de distintas maneras”, expresó la profesional, en referencia a lo que observa en su práctica clínica.

Bruxismo: cuáles son los síntomas que permiten detectarlo

Torres explicó que muchas personas desconocen que padecen bruxismo y recién lo descubren durante una consulta odontológica, cuando se identifican desgastes en los dientes u otras alteraciones.

Entre los principales síntomas mencionó los dolores de cabeza al despertar, molestias en los oídos, cansancio mandibular, migrañas y problemas en la articulación temporomandibular (ATM). “Te levantás con dolor de cabeza, un poco cansado y decís ‘no dormí bien anoche’, y a veces está asociado a lo que es el bruxismo”, señaló.

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También advirtió que el desprendimiento frecuente de arreglos dentales puede ser una señal de alerta. Esto ocurre porque la presión excesiva sobre los dientes termina afectando las restauraciones.

La odontóloga explicó que existen distintas manifestaciones de esta afección: algunas personas mantienen los dientes apretados durante períodos prolongados, mientras que otras realizan movimientos de rechinamiento. En los casos nocturnos, muchas veces es la persona que comparte la habitación quien detecta el problema al escuchar los ruidos producidos durante el sueño.

El estrés y la ansiedad, entre los factores relacionados con el bruxismo

La especialista señaló que el incremento de las situaciones de estrés podría estar relacionado con el aumento de consultas por esta problemática. Según explicó, el bruxismo es una afección multifactorial, por lo que su abordaje no debe limitarse exclusivamente a los dientes.

Muchas personas aprietan la mandíbula mientras trabajan frente a una computadora o realizan actividades que requieren mucha concentración, sin advertir la fuerza que ejercen sobre los músculos. “Creo que la mayoría de la sociedad está más estresada por distintos motivos, entonces creció muchísimo”, sostuvo Torres.

En este sentido, recomendó complementar la atención odontológica con estrategias para reducir el estrés, como la actividad física y el acompañamiento psicológico cuando resulte necesario.

Qué consecuencias puede provocar el bruxismo si no se trata

Una de las principales complicaciones es el desgaste progresivo de los dientes. Con el tiempo, esta situación puede provocar una disminución de su altura y modificaciones en la mordida. Torres explicó que este proceso se conoce como pérdida de dimensión vertical y puede tener consecuencias tanto funcionales como estéticas.

El desgaste avanzado puede alterar la relación entre los maxilares, generar molestias en la articulación temporomandibular e incluso provocar dificultades para abrir o cerrar correctamente la boca. También pueden aparecer dolores musculares persistentes, cefaleas y episodios en los que la mandíbula se traba. Por este motivo, destacó la importancia de realizar controles odontológicos ante los primeros síntomas y evitar que el problema avance.

Placas de relajación y bótox: cuáles son los tratamientos disponibles

La odontóloga explicó que uno de los tratamientos más utilizados es la placa de relajación, un dispositivo confeccionado para proteger los dientes de las consecuencias de la presión excesiva. Sin embargo, aclaró que su utilización no elimina necesariamente el origen del bruxismo.

“Nosotros como odontólogos no solamente es ir, te hago placa y listo. La placa lo que va a ayudar es a proteger toda la estructura dentaria, pero el bruxismo, yo siempre les digo, vayan al psicólogo, hagan actividad física, actividades que a uno desestresen”, manifestó.

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En determinados casos también se utiliza toxina botulínica, conocida popularmente como bótox, para disminuir la actividad de algunos músculos involucrados en la masticación. “La toxina botulínica es una toxina que actúa en el músculo. Lo que hacemos es relajar la musculatura, entonces al relajar la musculatura el paciente deja de hacer esa fuerza”, detalló.

Este procedimiento puede proporcionar alivio temporal en pacientes seleccionados, aunque no constituye una cura definitiva y requiere evaluación profesional. Torres indicó que sus efectos suelen durar aproximadamente entre cinco y seis meses, con variaciones según cada persona.

La importancia de consultar a tiempo en Jujuy

Finalmente, Torres señaló que en Jujuy existen profesionales que confeccionan placas de relajación, aunque consideró que hay pocos especialistas dedicados específicamente a los trastornos de la articulación temporomandibular y a su rehabilitación.

También advirtió que muchos pacientes postergan el tratamiento indicado, especialmente cuando se les recomienda utilizar una placa. “Muchas veces me llegan los pacientes y les digo que se tienen que hacer una placa, la placa la dejan para el final y no la hacen”, comentó.

La profesional remarcó la necesidad de prestar atención a las señales de alerta y acudir a una consulta odontológica para realizar un diagnóstico adecuado. El abordaje temprano permite prevenir daños dentales y evaluar las distintas alternativas de tratamiento según las características de cada paciente.

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