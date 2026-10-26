Cayó un camión al rio León: el conductor se encuentra fuera de peligro

Un camión cayó de un puente en León, Jujuy: tránsito a media calzada en Ruta 9

Un camión que transportaba mercadería cayó desde el puente de León, sobre la Ruta Nacional 9, en Jujuy, durante este lunes 26 de octubre. El conductor logró salir del vehículo y, según la información preliminar, se encuentra estable. Debido al siniestro vial, la Policía de la Provincia dispuso la circulación a media calzada, con paso alternado, en el sector.

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó que la restricción afecta la circulación en sentido sur-norte y solicitó a los conductores extremar las precauciones mientras se desarrollan las tareas correspondientes.

Cómo se encuentra el conductor del camión De acuerdo con los primeros datos conocidos, el vehículo transportaba mercadería cuando, por circunstancias que todavía deben establecerse, cayó desde el puente. Pese a la gravedad de la situación, el conductor consiguió salir del camión y se encuentra estable.

Ruta Nacional 9: tránsito restringido a la altura de León A raíz del accidente, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informó que la Ruta Nacional 9 presenta circulación a media calzada, con paso alternado, a la altura del puente de León.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial se encuentra realizando tareas de regulación del tránsito para permitir el paso de los vehículos de manera controlada. Desde la fuerza recomendaron circular a velocidad reducida, mantener una distancia de frenado adecuada y respetar tanto las señalizaciones como las indicaciones de los efectivos que trabajan en el lugar. La situación requiere especial precaución para quienes circulan por este tramo de la Ruta Nacional 9, hasta que se normalicen las condiciones de transitabilidad. Nota en desarrollo

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