Choque en avenida Savio: dos personas heridas y desvíos en el tránsito

Un choque entre una camioneta y una motocicleta provocó complicaciones en el tránsito durante la mañana de este lunes sobre avenida General Savio, a la altura del puente cercano al Estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy. Personal policial y del SAME 107 intervino para asistir a los ocupantes de la moto, mientras se realizaron desvíos en uno de los accesos a la ciudad.

El siniestro ocurrió en una mañana marcada por dos accidentes registrados en un tramo de aproximadamente 300 metros, lo que generó importantes demoras para los automovilistas que intentaban ingresar al centro.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, uno de los ocupantes de la motocicleta, que sería menor de edad, manifestó dolores en distintas partes del cuerpo y recibió atención dentro de la ambulancia del SAME.

Por su parte, el conductor de la moto permanecía consciente y pudo conversar con los efectivos policiales. Presentaba signos de golpes y habría circulado con el casco en la mano. Posteriormente, también fue asistido por el SAME.

Las circunstancias en las que se produjo el choque todavía no fueron determinadas.

Desvíos en avenida Savio: qué calles evitar y por dónde circular

A raíz del accidente, la Policía interrumpió el acceso desde avenida General Savio hacia el puente ubicado en inmediaciones del Estadio 23 de Agosto. Los vehículos fueron desviados hacia la rotonda, mientras que la circulación sobre la avenida presentaba una importante congestión.

Las demoras también estuvieron relacionadas con otro accidente ocurrido en la rotonda que conduce al Servicio Penitenciario, a unos 300 metros del choque entre la camioneta y la moto.

Pericias policiales y demoras en el ingreso a la ciudad

Mientras los profesionales del SAME atendían a los ocupantes de la motocicleta, los efectivos policiales continuaban con las actuaciones correspondientes.

La moto ya había sido retirada de la calzada, pero la camioneta permanecía detenida en medio del carril. Además, se aguardaba la llegada del personal de Criminalística para realizar las pericias destinadas a establecer las causas del siniestro.