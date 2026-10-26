Choque en inmediaciones al Penal de Gorriti: tres autos involucrados

Un siniestro vial que involucró a tres vehículos se registró este lunes 26 de octubre en inmediaciones del Penal de Gorriti , en San Salvador de Jujuy. El choque ocurrió en la rotonda de acceso al Servicio Penitenciario, en el sector donde finaliza la avenida Savio, y provocó importantes demoras en la circulación vehicular.

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De acuerdo con la información conocida en el lugar, el incidente tuvo como protagonistas a tres automóviles, aunque uno de ellos se retiró luego de que su conductor fuera revisado. Los otros dos vehículos permanecieron en el sector mientras el personal policial realizaba las actuaciones correspondientes.

Uno de los vehículos involucrados sufrió importantes daños en su parte trasera, principalmente en la luneta, que quedó completamente destrozada como consecuencia del impacto. Los fragmentos de vidrio quedaron esparcidos sobre el pavimento.

El otro rodado que permaneció en el lugar es una camioneta que presta servicios para una empresa, la cual no presentaba daños de consideración a simple vista.

Según los primeros datos, el choque habría provocado únicamente daños materiales. Una ambulancia del SAME 107 acudió al sector y su personal realizó las tareas de asistencia correspondientes.

Por su parte, los efectivos policiales trabajaron para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar cómo ocurrió el siniestro.

Congestión vehicular en avenida Savio y alrededores

El accidente generó importantes complicaciones en el tránsito, especialmente sobre la avenida Savio y en las inmediaciones del puente que conecta con el sector del estadio 23 de Agosto.

La presencia de los vehículos involucrados y las tareas policiales ocasionaron largas filas de automóviles que intentaban circular hacia el puente de calle Tucumán y acceder a la avenida Pueyrredón.

Esta situación provocó demoras en uno de los sectores de circulación de la capital jujeña, por lo que se recomendó a los conductores transitar con precaución.