Fin de semana trágico en Jujuy: dos jóvenes murieron en siniestros viales

Dos jóvenes murieron en siniestros viales ocurridos en San Pedro y Maimará durante el último fin de semana en Jujuy. Según el balance correspondiente al período comprendido entre el viernes 23 y la madrugada del lunes 26 de octubre, se registraron 59 hechos viales, 57 actas por alcoholemia y 826 actas por distintas infracciones.

Jujuy. Dos siniestros en San Salvador de Jujuy: una moto derrapó y hubo un choque en pleno centro

Las víctimas fatales fueron un motociclista de 20 años que murió tras un choque con una camioneta en San Pedro y otro joven, cuya edad no fue confirmada oficialmente, que perdió la vida en un siniestro sobre la Ruta Nacional 9, en Maimará.

El primero de los hechos fatales ocurrió el viernes 23 de octubre, alrededor de las 21:30, en la intersección de las rutas provinciales 1 y 41, en el departamento San Pedro.

Un hombre que iba en su moto chocó contra una camioneta y murió. (imagen con IA)

En ese sector, una motocicleta y una camioneta Toyota Hilux protagonizaron un choque frontal. Como consecuencia del impacto, el motociclista de 20 años, domiciliado en el barrio San Lucas, sufrió lesiones que le provocaron la muerte. Según la información policial, la camioneta habría realizado una maniobra de giro al llegar al cruce. Sin embargo, las circunstancias exactas del choque continúan bajo investigación.

El conductor del vehículo, un hombre de 25 años, fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

La segunda víctima fatal se registró durante la madrugada del domingo 25 de octubre, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del acceso sur a Maimará, en el sector conocido como Totorayoc. En ese lugar murió un joven que, según las primeras informaciones, sería menor de edad. Bomberos Voluntarios de Tilcara recibieron el aviso alrededor de las 5:20 y colaboraron con el operativo, en el que fue necesario utilizar herramientas hidráulicas para liberar el cuerpo. En el procedimiento también participaron Bomberos de la Policía, personal de Criminalística, Seguridad Vial y efectivos policiales.

Accidente fatal en Maimará.

El balance del fin de semana: 59 hechos viales y 57 alcoholemias

Además de las dos muertes, el balance provincial dejó las siguientes cifras:

59 hechos viales registrados.

57 actas por alcoholemia.

826 actas por distintas infracciones.

Los números corresponden al período comprendido entre el viernes 23 y la madrugada del lunes 26 de octubre.