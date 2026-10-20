Boxeo: el jujeño Sebastián Choque se consagró campeón latinoamericano en Bolivia

Sebastián Choque se consagró campeón latinoamericano de boxeo en Bolivia

El boxeador jujeño Sebastián Choque se consagró campeón en el Torneo Latinoamericano Verde y Oro de boxeo, disputado este fin de semana en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fue en la categoría Elite, de 48 a 50 kilos.

El deportista oriundo de Monterrico logró una importante victoria frente al ecuatoriano Javier Villana y se convirtió en el primer argentino en conquistar el título de la categoría Verde y Oro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), según lo informado por su equipo.

Choque se impuso por decisión unánime de los jueces, con tarjetas de 29-28, 30-27 y 29-28, todas a favor del representante jujeño, que compitió en la categoría Elite de 48 a 50 kilos.

Sebastián Choque se consagró campeón latinoamericano de boxeo en Bolivia El triunfo significó un momento especial para el deportista y su equipo, después de meses de preparación y esfuerzo para llegar a la competencia internacional. “Se va para Monterrico el cinturón. Se lo dedico a toda mi familia, a los que me apoyaron. Ahora tengo mi recompensa, tras tanto esfuerzo. Vamos a Argentina”, expresó el campeón jujeño.

El entrenador Miguel Choque también manifestó su alegría por el resultado obtenido en Bolivia y destacó el trabajo realizado para alcanzar este objetivo. “La verdad que sí, muy contento, la venimos luchando y bueno, se nos dio”, expresó luego de la consagración. Los argentinos que se consagraron en el Torneo de boxeo La delegación argentina tuvo una destacada participación en el certamen internacional, con varios boxeadores que consiguieron subir a lo más alto del podio. Los campeones argentinos informados fueron: Ulises Alfaro: Infantil, 55 a 60 kg.

Oriana Gutiérrez: Elite, 65 a 70 kg.

Sebastián Choque: Elite, 48 a 50 kg.

Matías Berón: Elite, 55 a 60 kg.

Ayrton Martínez: Elite, 60 a 65 kg.

Luciano Flores: Elite, 65 a 70 kg.

Santino Zilli: Elite, 70 a 75 kg.

Dante Palazzo: Elite, 75 a 80 kg.

Nicolás Zárate: Elite, 80 a 85 kg.

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