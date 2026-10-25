FNE 2026: las carrozas inspiradas en culturas extranjeras llegaron hasta Japón

La Federación de Colectividades Extranjeras de Jujuy realizó la entrega de los Premios Esther Promadache , destinados a establecimientos educativos que participaron de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes ( FNE 2026 ) con carrozas inspiradas en culturas extranjeras.

Pedro Sato, referente de la comunidad japonesa en Jujuy , destacó que las creaciones estudiantiles incluso llegaron a Japón a través de fotografías compartidas con la embajada. En diálogo con Canal 4, explicó que fue la primera vez que se realizó una ceremonia de estas características, ya que anteriormente los colegios recibían certificados.

“De 80 carrozas, casi 20 tenían que ver con culturas extranjeras, o sea, el 25%. Nos pareció que era una gran oportunidad para visibilizar la importancia que tiene cada vez que un colegio elige enfocarse en una de estas temáticas”, expresó. El referente destacó que Jujuy se caracteriza por su diversidad cultural, construida tanto por las tradiciones propias como por los aportes de las comunidades migrantes. En ese sentido, mencionó la influencia histórica de las colectividades boliviana, española, italiana y sirio-libanesa, junto con otras provenientes de América, Europa y Asia.

Uno de los aspectos más destacados fue la presencia de la cultura japonesa en las carrozas, con propuestas vinculadas al anime, las tradiciones y diferentes expresiones artísticas del país asiático.

Sato recordó que, durante la Semana de Japón, docentes de la Escuela de Educación Técnica N°1 solicitaron colaboración para confeccionar vestimenta tradicional japonesa para sus representantes. La comunidad brindó asesoramiento para realizar los trajes.

La experiencia coincidió con la visita de un representante de la Embajada de Japón, quien recorrió el canchón y quedó sorprendido por la magnitud de los trabajos. “Fue al canchón y se llevó una sorpresa porque no esperaba la magnitud. Esas fotos llegaron a Japón”, relató Sato.

Además, señaló que la embajada ya cuenta con imágenes de las carrozas de temática japonesa para difundirlas y consideró que estas iniciativas podrían abrir nuevas oportunidades de intercambio cultural. Incluso planteó la posibilidad de establecer vínculos con ciudades japonesas donde también se realizan desfiles de carrozas, aprovechando las similitudes con la celebración jujeña.

Buscan que la Fiesta Nacional de los Estudiantes tenga mayor proyección internacional

Sato explicó que la reciente conformación de la Federación de Colectividades Extranjeras permitirá fortalecer los reconocimientos y generar nuevas propuestas culturales.

En ese marco, destacó que representar una colectividad implica preservar tradiciones, costumbres e historias que se transmiten de generación en generación. También adelantó que buscan desarrollar un banco de proyectos para facilitar el contacto entre los estudiantes y las distintas comunidades, además de difundir sus creaciones en embajadas y centros de residentes de otros países.

“La idea es que esto se pueda difundir en las embajadas, en los centros de residentes de otros países y que se pueda difundir un poco más la Fiesta de los Estudiantes”, sostuvo. Finalmente, remarcó que el reconocimiento no se limita al trabajo artístico de los carroceros, sino que también pone en valor el respeto por las distintas culturas que conviven en Jujuy.

La intención de la Federación es continuar con estas distinciones y extenderlas a otros ámbitos, fortaleciendo el intercambio cultural y la proyección de la Fiesta Nacional de los Estudiantes más allá de las fronteras argentinas.