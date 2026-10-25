Cómo hacer fideos caseros al huevo: una receta fácil con pocos ingredientes

El Día Mundial de la Pasta se celebra cada 25 de octubre y es una oportunidad para poner en valor una comida presente en las mesas de todo el mundo. Desde las recetas tradicionales con salsa de tomate hasta las preparaciones rellenas y las pastas frescas, este alimento ofrece una gran variedad de opciones para compartir en familia. Una de las alternativas más clásicas de la cocina casera son los fideos al huevo , que se pueden preparar con ingredientes sencillos y sin necesidad de máquinas especiales.

Hacer pasta en casa permite elegir el grosor de los fideos, adaptar las cantidades y acompañarlos con la salsa preferida. Aunque requiere un poco de tiempo para amasar y estirar la masa, el procedimiento es simple y puede convertirse en una actividad para disfrutar en familia.

La fecha se conmemora cada 25 de octubre desde 1995, cuando se realizó el primer Congreso Mundial de la Pasta en Roma, Italia. La iniciativa buscó destacar la importancia de este alimento, su diversidad gastronómica y su presencia en distintas culturas.

Aunque la pasta suele asociarse especialmente con Italia, existen preparaciones similares en numerosas cocinas del mundo. En Argentina, los fideos ocupan un lugar destacado en la gastronomía cotidiana, tanto en las comidas de todos los días como en los tradicionales almuerzos familiares de los domingos.

Además de las versiones secas que se comercializan en paquetes, la pasta fresca mantiene su lugar entre las recetas caseras. Los fideos al huevo son una de las preparaciones más conocidas por la sencillez de sus ingredientes y por la posibilidad de combinarlos con diferentes salsas.

Ingredientes para hacer fideos caseros al huevo

La siguiente receta rinde aproximadamente para cuatro porciones, según el grosor de los fideos y el tamaño de las porciones.

400 gramos de harina de trigo.

4 huevos.

1 cucharadita de sal.

1 cucharada de aceite de oliva (opcional).

Un poco de agua, solo si la masa lo necesita.

Ingredientes para fideos caseros al huevo.

Cómo preparar los fideos caseros, paso a paso

1. Preparar la masa

Colocá la harina sobre una mesada limpia y formá un hueco en el centro. Agregá los huevos, la sal y el aceite, si decidís utilizarlo. Con un tenedor, comenzá a integrar los ingredientes desde el centro hacia los bordes hasta incorporar la mayor parte de la harina.

2. Amasar hasta obtener una masa lisa

Trabajá la preparación con las manos durante unos 8 a 10 minutos, hasta conseguir una masa firme, homogénea y elástica. Si está demasiado seca y cuesta unirla, agregá unas gotas de agua. Si queda muy pegajosa, incorporá una pequeña cantidad de harina.

3. Dejar descansar

Formá un bollo, cubrilo con film o un repasador limpio y dejalo reposar entre 20 y 30 minutos a temperatura ambiente. Este paso ayuda a relajar el gluten y facilita el estirado posterior.

4. Estirar la masa

Dividí el bollo en dos o cuatro partes para trabajar con mayor comodidad. Con un palo de amasar, estirá cada porción sobre una mesada ligeramente enharinada hasta obtener una lámina fina. Si tenés una máquina para pastas, también podés utilizarla.

5. Cortar los fideos

Espolvoreá un poco de harina sobre la lámina para evitar que se pegue. Enrollala suavemente y cortá tiras del ancho que prefieras. Desenrollá los fideos y separalos con las manos. Podés dejarlos orear unos minutos antes de cocinarlos.

6. Cocinar en agua hirviendo

Llevá una olla grande con abundante agua a hervor y agregá sal. Incorporá los fideos y cocinalos entre 2 y 5 minutos, según el grosor y el tiempo de oreado. Probá uno para comprobar que estén a punto antes de retirarlos.

Con qué salsa acompañar los fideos caseros

Una vez listos, los fideos se pueden combinar con distintas preparaciones. Para una opción sencilla, la salsa de tomate con ajo, cebolla y albahaca es una alternativa clásica. También quedan bien con manteca y queso rallado, pesto, salsa blanca o una salsa de crema y champiñones.

Para que absorban mejor el sabor, se pueden pasar directamente de la olla a una sartén con la salsa y mezclar durante unos segundos. Si la preparación queda muy espesa, un poco del agua de cocción ayuda a integrar los ingredientes.

Receta de fideos caseros al huevo.

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