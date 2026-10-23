Cómo preparar peceto al escabeche en pocos pasos: una receta ideal para compartir.

Existen platos ideales para quienes disfrutan de recibir invitados, ya que pueden elaborarse con tiempo, requieren poca atención y se destacan por su sabor. El peceto en escabeche es una receta que reúne todo esto: una carne suave y jugosa, impregnada de los aromas del vinagre y una combinación de condimentos que todos tenemos.

Se trata de una preparación tradicional que ocupa un lugar destacado en las rotiserías y fiambrerías de Argentina, además de ser una presencia habitual en los banquetes y reuniones durante las celebraciones de fin de año. Su popularidad también se extiende a las salidas al aire libre en los meses cálidos y a las meriendas dominicales, donde suele servirse en fetas delgadas junto con pan artesanal recién hecho.

Receta de peceto en escabeche Esta receta se elabora con una pieza de ternera baja en grasa, que se hierve o cocina completa antes de dividirla en rodajas delgadas y dejarla reposar en una preparación a base de aceite, vinagre, vegetales y distintos condimentos.

El proceso de marinado permite obtener una textura tierna y húmeda, con notas intensas, ligeramente agrias y fragantes que se desarrollan aún más a medida que pasan las horas. En comparación con otras formas de preparar el peceto, esta alternativa prescinde tanto de los aderezos espesos como de la cocción prolongada al horno, por lo que resulta una opción sencilla, cómoda y poco laboriosa.

Tiempo de preparación La elaboración completa requiere aproximadamente 50 minutos, sumando las tareas previas y el tiempo de cocción. A este período hay que agregarle el enfriamiento y la maceración en la heladera, que deben extenderse al menos 4 horas, aunque lo más conveniente es dejar la preparación reposar hasta el día siguiente para lograr un sabor más intenso. Preparación: 15 minutos.

Cocción: 35 minutos. Ingredientes 1 kilo de peceto de ternera, entero

2 cebollas, cortadas en rodajas

1 morrón rojo, cortado en tiras

2 zanahorias, cortadas en rodajas finas

3 dientes de ajo, pelados

2 hojas de laurel

1 cucharada de pimienta en grano

1 taza de vinagre de vino blanco

1 taza de aceite de girasol u oliva

1 taza de agua o caldo de verduras

Sal, cantidad necesaria

Orégano, a gusto (opcional) Cómo hacer peceto en escabeche, paso a paso Colocar la pieza de peceto sin cortar en una olla con agua salada en plena ebullición y mantenerla durante unos 20 minutos .

La idea es cocinar la superficie sin que el interior llegue a hacerse por completo, de manera que la carne conserve su humedad y suavidad .

Sacar el corte del agua y esperar unos minutos hasta que pierda parte del calor.

Una vez tibio, dividirlo en fetas uniformes de aproximadamente medio centímetro de grosor.

Verter el vinagre junto con el agua o el caldo elegido y mantener la preparación a fuego bajo hasta que comience a hervir suavemente. Es importante evitar una temperatura demasiado elevada para impedir que el vinagre se reduzca o se evapore con demasiada rapidez. Distribuir las fetas de peceto dentro de un recipiente de vidrio limpio o colocarlas en un frasco previamente esterilizado , procurando que queden bien acomodadas.

Volcar sobre la carne la mezcla caliente del escabeche hasta cubrirla por completo, asegurándose de repartir también los vegetales y las especias para que todos los ingredientes aporten sus sabores.

Permitir que la preparación pierda el calor y alcance la temperatura ambiente antes de cerrar el recipiente con su tapa. Una vez frío, guardarlo en la heladera para conservarlo adecuadamente. Dejar transcurrir al menos cuatro horas antes de consumirlo, de modo que la carne absorba los aromas del marinado. Sin embargo, lo más recomendable es prepararlo con anticipación y mantenerlo refrigerado hasta el día siguiente, ya que el tiempo de reposo favorece una integración más profunda de los sabores.

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