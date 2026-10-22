Enfermedades renales crónicas: Jujuy tiene una de las tasas de mortalidad más altas del país

La provincia de Jujuy se encuentra entre las jurisdicciones con mayores tasas de mortalidad por enfermedades renales crónicas de Argentina , según el Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles, publicado en septiembre de 2026 por el Ministerio de Salud de la Nación. El relevamiento, basado en datos de 2024, muestra que Jujuy supera el promedio nacional tanto en hombres como en mujeres .

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La provincia registró una tasa general de 26,4 muertes por cada 100.000 habitantes, ajustada por edad, frente al promedio argentino de 15,2. Se trata del tercer valor más elevado del país, detrás de Misiones y La Rioja.

Al analizar los resultados por sexo, Jujuy presenta indicadores elevados en ambos grupos, aunque la situación es especialmente significativa entre las mujeres.

La tasa de mortalidad femenina fue de 25,2 fallecimientos por cada 100.000 mujeres , más del doble del promedio nacional, que alcanzó 11,8.

Entre los hombres, Jujuy registró una tasa de 28,4 muertes por cada 100.000 varones, frente al promedio argentino de 20,2.

Estos números ubican a la provincia en el primer lugar nacional entre las mujeres y en el quinto puesto entre los hombres.

Qué provincias tienen las tasas más altas por enfermedades renales

El informe oficial permite comparar las tasas ajustadas por edad entre las distintas jurisdicciones argentinas y muestra diferencias importantes.

En mujeres, después de Jujuy, que registró una tasa de 25,2, aparecen Catamarca con 24,4, La Rioja con 22,8 y Misiones con 21,4 muertes por cada 100.000 habitantes. Córdoba alcanzó 17,5, Salta 16,8, Buenos Aires 10,5 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4,8.

Entre los hombres, Misiones encabezó el listado con una tasa de 42 muertes por cada 100.000 habitantes, seguida por La Rioja con 33,4, Santa Cruz con 30,3, Córdoba con 28,8 y Jujuy con 28,4.

En otras provincias del norte argentino, como Catamarca, la tasa masculina fue de 24,3, mientras que Salta registró 20,5 fallecimientos por cada 100.000 hombres.

Más de 9.600 muertes por enfermedades renales en Argentina

Durante 2024, Argentina registró 9.639 fallecimientos por enfermedades renales crónicas, equivalentes al 2,6% de todas las muertes del país y al 3,7% de las defunciones por enfermedades no transmisibles.

El estudio también señala que las tasas de mortalidad aumentan con la edad y que, a nivel nacional, los hombres presentan indicadores superiores a las mujeres, especialmente después de los 75 años.

Otro dato relevante es que Jujuy registró la mayor tasa femenina de años potenciales de vida perdidos por estas enfermedades: 2,2 por cada 1.000 mujeres.

Los resultados del informe destacan la importancia de fortalecer los controles médicos y la detección temprana de enfermedades renales, especialmente entre personas con diabetes e hipertensión arterial.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles, edición 2026, con datos correspondientes a 2024.