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22 de octubre de 2026 - 07:01
Salud.

La ameba "come cerebros" se alimenta de las "neuronas y tiene una mortalidad del 98%", dijo un especialista jujeño

El infectólogo Gustavo Echenique explicó cómo ingresa la ameba “come cerebros” al organismo, cuáles son los síntomas y qué cuidados tener en Jujuy.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Ameba come cerebros (imagen generada con IA).
Ameba "come cerebros" (imagen generada con IA).
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“Una ameba es un protozoario, un organismo unicelular que tiene funciones de digestión y reproducción. Es distinto a lo que es una bacteria”, explicó el especialista.

“Ingresa por las fosas nasales y se alimenta de las neuronas”

Echenique detalló que la infección se produce cuando el agua contaminada ingresa profundamente por la nariz, principalmente durante actividades acuáticas.

“El ingreso del protozoario se produce a través de las fosas nasales. La persona pudo haber aspirado agua y esto se da habitualmente en situaciones de buceo, sobre todo en los chicos”, señaló.

Además, explicó por qué se conoce a este microorganismo como ameba “come cerebros”.

“Son amebas de vida libre, viven en la tierra y en aguas como las termales o las lagunas. Una vez que ingresa el protozoario, en vez de alimentarse de bacterias, lo hace a través de las neuronas y los astrocitos. Por eso se le dice ameba come cerebros”.

Ameba

Ameba "come-cerebros".

El infectólogo indicó que los niños y adolescentes son los más afectados y advirtió sobre la gravedad de la enfermedad. “Estamos hablando de una mortalidad del 98%. Aun con tratamiento, que incluye anfotericina B, la mortalidad es muy alta”, sostuvo.

“Comienza con dolor de cabeza intenso, vómitos y puede terminar en coma”

El especialista explicó que los síntomas pueden manifestarse varios días después del contacto con el agua contaminada.

“El período de incubación es de aproximadamente 1 a 14 días desde el momento del contacto. Después de unos cinco días puede aparecer dolor de cabeza intenso, el paciente comienza a desconocer a sus familiares, presenta vómitos incoercibles y posteriormente puede entrar en coma”, describió.

La infección provoca una meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad poco frecuente que afecta gravemente al sistema nervioso central y requiere atención médica urgente.

Termas en Catamarca, lugar donde murió el niño.

Termas en Catamarca, lugar donde murió el niño.

Preocupación por las aguas termales de Jujuy

Echenique señaló que no se puede descartar la presencia del microorganismo en ambientes favorables sin realizar los análisis correspondientes.

“Es muy difícil que se pueda encontrar en Termas de Reyes, por ejemplo, pero podría haber. Se suelen hacer tomas de muestras para determinar si puede estar o no”, explicó.

En cuanto a las medidas preventivas, insistió: “La recomendación es evitar el buceo, evitar el contacto de la nariz con el agua, sobre todo aspirarla, algo que pasa más en los niños”.

También destacó la importancia del mantenimiento de las piscinas: “Tener nuestras piscinas bien cloradas, en lo posible con filtros, creo que eso es fundamental”.

Finalmente, ante la llegada del verano y las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, el infectólogo pidió reforzar los cuidados sanitarios. “Con el calor y las lluvias copiosas se acortan los períodos larvarios y de maduración del mosquito Aedes aegypti. Si bien la prevención se viene haciendo, hay que ser mucho más enfáticos”, concluyó.

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