Cerraron las termas de Fiambalá tras la muerte de un nene por la ameba 'comecerebros'

La Municipalidad de Fiambalá ordenó clausurar temporalmente el Complejo Termal luego de la muerte de un nene de 10 años por meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad provocada por el microorganismo Naegleria fowleri. La decisión apunta a facilitar los análisis del agua que lleva adelante el Ministerio de Salud de Catamarca.

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A su vez, se intenta determinar dónde pudo haberse producido el contagio. La presencia de la infección fue ratificada mediante pruebas de biología molecular realizadas por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán. En sus primeras etapas, la enfermedad puede manifestarse con signos similares a los de una meningitis bacteriana, una coincidencia que complica su identificación en forma precoz.

Las autoridades sanitarias trabajan para determinar qué actividades realizó el niño durante los 12 días previos al comienzo de los síntomas , lapso que coincide con el período de incubación registrado para esta infección. En paralelo, los especialistas recolectaron muestras de agua y de distintas superficies en los sitios señalados por sus familiares y allegados, mientras continúan pendientes los resultados del estudio integral.

Por ahora, no hay certezas de que el niño haya contraído la infección en el complejo termal de Fiambalá . Desde el municipio recomendaron a la población local y a los turistas mantenerse al tanto de los avisos difundidos por los canales oficiales, aunque todavía no establecieron cuándo volverá a habilitarse el lugar.

Desde el Ministerio de Salud de Catamarca señalaron que, hasta el momento, no se registraron nuevos contagios relacionados con el caso y que los datos reunidos permiten considerarlo un hecho puntual. Además, las autoridades sanitarias aclararon que los familiares del niño, las personas que convivían con él y los trabajadores de la salud no están expuestos a un riesgo de transmisión, ya que el microorganismo no se propaga entre seres humanos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el contagio se produce únicamente si el agua infectada penetra en el organismo a través de la nariz. Una vez allí, el microorganismo puede avanzar por las terminaciones nerviosas, pasar por diminutos orificios del cráneo y llegar hasta el cerebro.

La ingestión de agua contaminada con esta ameba no representa una vía de infección. Los cuadros que afectan al cerebro por la presencia de Naegleria fowleri se detectan habitualmente en personas que nadaron o practicaron buceo en lagos, ríos y otros ambientes de agua dulce durante el verano, especialmente cuando las altas temperaturas se mantienen por períodos prolongados, ya que esto calienta el agua y disminuye su volumen.

La hipótesis sobre aves migratorias y aguas cálidas

Una de las teorías que busca explicar cómo llegó el microorganismo a Fiambalá señala a las aves migratorias provenientes del Caribe y de naciones centroamericanas, regiones en las que esta ameba suele encontrarse. Esta posibilidad fue mencionada por Juan Barros, biólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca, durante una entrevista con el diario provincial El Ancasti.

Según explicó Barros, las aves que migran cada año podrían trasladar el microorganismo en estado de quiste, protegido en una estructura similar a un huevo que le permitiría sobrevivir en condiciones ambientales desfavorables. Una vez que entraron en contacto con las aguas termales, estos organismos habrían hallado un entorno propicio para salir de ese estado, crecer y reproducirse.

El experto sugirió ampliar los estudios e incorporar un abordaje interdisciplinario que abarque otros entornos con condiciones semejantes, como cuerpos de agua templados o calientes, con registros térmicos de entre 35 °C y 46 °C y escasa circulación. La atención se dirigió en una primera etapa al complejo termal debido a la existencia de un vínculo epidemiológico.

La Naegleria fowleri es un microorganismo unicelular que vive de manera independiente y puede encontrarse en ambientes de agua dulce con temperaturas moderadas o elevadas, así como en la tierra y en piscinas cuyo mantenimiento es inadecuado.

Asimismo, se registraron casos de infección asociados al empleo de agua corriente contaminada para realizar lavados nasales o irrigar las cavidades nasales durante rituales religiosos.

A nivel mundial, desde 1962 se notificaron menos de 500 contagios, mientras que la meningoencefalitis amebiana primaria presenta una letalidad cercana al 95%.