Baja la temperatura en Jujuy: qué virus predomina en las internaciones respiratorias del país

El Virus Sincicial Respiratorio fue el agente más detectado durante las últimas semanas entre los pacientes estudiados por infecciones respiratorias agudas graves. Los niños menores de dos años son el grupo más afectado.

Ante el descenso de las temperaturas previsto para los próximos días en Jujuy , el Ministerio de Salud de la Nación difundió información actualizada sobre la circulación de los principales virus respiratorios en el país. Los datos fueron publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 824 , correspondiente a la semana epidemiológica 34 de 2026.

El informe muestra que el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) fue el agente que predominó durante las últimas cuatro semanas entre los pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves que fueron estudiados dentro de la red de vigilancia centinela. De acuerdo con el documento, durante ese período se analizaron mediante técnicas moleculares 822 casos de Infección Respiratoria Aguda Grave, conocida como IRAG. Entre ellos se detectaron 316 casos positivos de VSR, 30 de influenza y solamente uno de SARS-CoV-2.

También se registraron dos pacientes con detección simultánea de influenza y VSR y uno con SARS-CoV-2 e influenza. Los otros 472 estudios resultaron negativos para los tres virus priorizados por el sistema de vigilancia. “En las últimas cuatro semanas analizadas predominaron las detecciones de VSR” , señala expresamente el Boletín Epidemiológico Nacional.

Los números corresponden a la vigilancia realizada en establecimientos centinela de distintas regiones del país y no representan únicamente la situación de Jujuy. Sin embargo, permiten conocer qué virus respiratorios están circulando con mayor intensidad en Argentina en momentos en que la provincia atraviesa un marcado descenso de temperatura.

Más de 5.400 internaciones por cuadros respiratorios graves

Durante las primeras 34 semanas epidemiológicas de 2026 se registraron 5.429 internaciones por infecciones respiratorias agudas graves en las unidades centinela contempladas por el informe.

La cantidad de internaciones comenzó a crecer desde la semana 11. En una primera etapa, el aumento coincidió con una mayor detección de influenza A, especialmente del subtipo H3N2. Posteriormente comenzó a incrementarse la circulación del Virus Sincicial Respiratorio.

El punto más alto de internaciones se alcanzó durante la semana epidemiológica 32. El boletín explica que las detecciones de VSR mostraron una tendencia ascendente desde la semana 16 y que, hasta la semana 34, se acumularon 708 casos positivos entre los pacientes hospitalizados estudiados. La situación argentina coincide con lo observado en otros países de la región. Según el reporte, el Cono Sur registró un aumento de las infecciones respiratorias agudas graves relacionado con una mayor detección de VSR entre los pacientes analizados.

Este comportamiento se observó en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. La actividad del virus fue especialmente alta en Uruguay, con una positividad del 47,7%, y en Paraguay, con el 25,7%.

Los niños menores de dos años, los más afectados

El Virus Sincicial Respiratorio puede afectar a personas de diferentes edades, pero el Boletín Epidemiológico Nacional muestra que la mayor positividad se concentra entre los niños pequeños.

En los casos ambulatorios, los grupos con mayor porcentaje de resultados positivos fueron los menores de dos años, seguidos por los niños de entre dos y cuatro años. La misma tendencia se observa entre los pacientes que requirieron internación. En ese grupo, la mayor positividad para VSR se registró en bebés de seis a once meses. Luego se ubicaron los niños de entre doce y veintitrés meses y los menores de seis meses.

Esta información resulta especialmente relevante porque el VSR es uno de los virus asociados con cuadros de bronquiolitis en bebés y niños pequeños. A nivel nacional, las notificaciones de bronquiolitis en menores de dos años se mantuvieron dentro de los niveles esperados durante 2026, aunque mostraron una tendencia ascendente entre las semanas epidemiológicas 15 y 29.

El boletín también incluye un informe particular de Tucumán, donde durante la semana 33 se notificaron 186 casos de bronquiolitis en menores de dos años. Ese dato corresponde exclusivamente a esa provincia y no permite establecer que exista una situación similar en Jujuy, pero funciona como referencia sobre la circulación de cuadros respiratorios en el NOA.

Qué sucede con la influenza

La influenza tuvo una circulación importante durante la primera parte del año. Los casos comenzaron a aumentar desde la semana epidemiológica 10 y alcanzaron su punto máximo alrededor de las semanas 21 y 22. A partir de entonces comenzaron a descender.

En las primeras 34 semanas de 2026 se detectaron 870 casos de influenza entre los pacientes internados incluidos en la vigilancia centinela. La mayoría correspondió a influenza A. De los 750 casos de influenza A tipificados, 367 correspondieron al subtipo A(H3N2) y dos al A(H1N1). También se identificaron 111 casos de influenza B, entre los cuales 38 pertenecían al linaje Victoria.

En la vigilancia de pacientes ambulatorios, durante las semanas 33 y 34 se notificaron 33 casos de influenza entre 160 muestras estudiadas. El porcentaje de positividad durante la última semana analizada fue del 14,3%.

Aunque actualmente el VSR domina las detecciones entre los cuadros graves estudiados, la influenza continúa circulando. El informe nacional también indica que durante 2026 se notificaron 154 fallecimientos de personas con diagnóstico de influenza.

El Covid-19 permanece en niveles bajos

A diferencia del VSR y de la influenza, la circulación de SARS-CoV-2 se mantuvo en niveles bajos durante 2026. En las semanas 33 y 34 no se encontraron resultados positivos entre las 186 muestras ambulatorias procesadas por las unidades de monitoreo. Entre los 822 casos graves estudiados durante las últimas cuatro semanas, solamente se detectó un caso de SARS-CoV-2 y una coinfección con influenza.

El boletín también indica que no se registraron fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 durante la última semana analizada. Por otra parte, el Laboratorio Nacional de Referencia detectó en el país tres casos del linaje BA.3.2 de SARS-CoV-2. Todos correspondieron a residentes de la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud aclaró que este linaje no demostró una mayor capacidad sostenida de crecimiento ni existen datos que indiquen un incremento de la gravedad, las hospitalizaciones o la mortalidad. La evaluación global de riesgo fue calificada como baja.

Quiénes deben recibir la vacuna antigripal

La vacunación antigripal forma parte del Calendario Nacional desde 2011 y tiene como objetivo reducir las complicaciones, internaciones, secuelas y muertes provocadas por la influenza.

La población priorizada está integrada por:

Personal de salud.

Personas embarazadas, en cualquier trimestre de la gestación.

Personas puérperas que no fueron vacunadas durante el embarazo.

Niños de seis a veinticuatro meses.

Personas de dos a 64 años con factores de riesgo.

Mayores de 65 años.

Personal considerado estratégico, como integrantes de las fuerzas de seguridad.

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar formas graves de influenza se encuentran las enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, obesidad mórbida e insuficiencia renal crónica.

El Boletín Epidemiológico Nacional remarca que la vacunación anual es una medida fundamental para prevenir complicaciones. En el caso de las personas mayores de 65 años, no se necesita una indicación médica para acceder a la vacuna antigripal.

Toda la información surge del Boletín Epidemiológico Nacional N.º 824, elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación con datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. El documento analiza la situación registrada hasta la semana epidemiológica 34 de 2026 y no presenta cifras desagregadas específicamente para Jujuy.