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11 de septiembre de 2026 - 16:25
DIPEC.

La inflación en Jujuy fue del 1,7% en agosto

La DIPEC difundió el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto para la provincia de Jujuy, con el detalle por rubros y productos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

La inflación en Jujuy fue del 1,7% durante agosto de 2026, de acuerdo con el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC), que releva precios en Jujuy. Con este resultado, el índice acumuló una variación del 21,4% en los primeros ocho meses del año y alcanzó un incremento interanual del 33,5%.

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El dato mensual quedó en línea con el 1,7% registrado a nivel nacional y por debajo del 1,8% de la región NOA. En el acumulado, Jujuy quedó apenas por encima del promedio nacional, de 21,3%, pero por debajo del 22,3% registrado en el Noroeste.

Educación fue el rubro que más aumentó

Entre las divisiones relevadas, Educación encabezó las subas con un 4%. Le siguieron Bebidas alcohólicas, tabaco y otros, con 2,6%; Alimentación y bebidas no alcohólicas, con 2,5%; Salud, con 2,3%; y Seguros y servicios financieros, con 2%.

Por debajo del nivel general se ubicaron Transporte, con 1,4%; Recreación y cultura y Bienes y servicios varios, ambos con 1,5%; mientras que Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,3%.

Inflaci&oacute;n en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

Aunque Educación tuvo la mayor variación porcentual, Alimentación y bebidas no alcohólicas fue la división que más incidió sobre el índice general, con una contribución de 0,75 puntos porcentuales.

Papa, cebolla y zapallo, entre las mayores subas

Dentro del conjunto de productos relevados por la DiPEC, la papa aumentó 39,9% en agosto, al pasar de $1.628,46 a $2.278,64 por kilo. La cebolla subió 33,5%, de $1.391,46 a $1.857,92, mientras que el zapallo anco aumentó 27,8%, hasta $1.408,28 el kilo.

También se destacaron la mandarina (+10,7%), las galletitas de agua (+8,3%), la banana (+7,5%), el yogur firme (+7,4%) y la naranja (+5,9%). Entre las bajas, el tomate perita cayó 27,2%, la lechuga 4,4%, la leche larga vida entera 3,3% y el jamón cocido 2,9%.

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