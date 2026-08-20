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20 de agosto de 2026 - 17:18
Economía

Los salarios subieron 1,9% en junio y quedaron debajo de la inflación

En junio, los salarios registrados aumentaron 1,9%, en línea con la inflación del mismo mes, según informó el INDEC. Se trata del menor incremento desde febrero.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los precios de los cortes de carne vacuna subieron por encima de los salarios en los últimos meses.
Los salarios privados subieron 1,9% en junio y quedaron debajo de la inflación.&nbsp;

Los salarios privados subieron 1,9% en junio y quedaron debajo de la inflación. 

El índice de salarios registró una suba del 1,9% en junio, en línea con la inflación del mes, según los datos difundidos por el INDEC. El aumento fue el más bajo desde febrero y refleja una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos.

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Los salarios privados subieron 1,9% en junio y quedaron debajo de la inflación

El índice de salarios avanzó 2,9% en junio, según informó el INDEC. Entre los trabajadores registrados, los ingresos del sector privado crecieron 1,9%, mientras que los del sector público aumentaron 3,4%. Dentro de este último, los salarios del sector público nacional subieron 1,1% y los del sector provincial, 2%.

La diferencia se explica por el aumento otorgado al personal de las universidades nacionales, que forma parte del sector público total, pero no está incluido en esos dos subsectores.

Por su parte, los trabajadores del sector privado no registrado registraron en junio una suba salarial del 4,4% mensual, de acuerdo con el informe del INDEC. El incremento se ubicó por encima del 1,9% correspondiente a los trabajadores del sector privado registrado y fue también superior a la inflación del mes.

Salarios: el 61% de los trabajadores solo llega al día 20 del mes

El salario continúa en el centro de las preocupaciones de los hogares argentinos. Aunque los ingresos registran subas nominales y la inflación muestra una desaceleración, la recomposición del poder adquisitivo todavía no termina de consolidarse. La pérdida acumulada frente al aumento del costo de vida mantiene bajo presión a los trabajadores.

La presión sobre los ingresos también se refleja en los gastos cotidianos. Un relevamiento de la consultora Zentrix indica que el 61% de los argentinos asegura que el dinero disponible le alcanza como máximo hasta el día 20 del mes. Esto significa que, para una mayoría, los recursos destinados a los gastos habituales no llegan a cubrir todo el mes.

El escenario se completa con un 24,3% que llega a fin de mes, pero sin capacidad de ahorro. Solo el 13% de los encuestados afirma que puede afrontar sus gastos y, además, guardar parte de sus ingresos.

La percepción de los trabajadores coincide con este escenario: el 86,1% afirma que su salario no logra ganarle a la inflación. Si bien los ingresos aumentan en términos nominales, esas subas no siempre son suficientes para recomponer el poder de compra y recuperar el terreno perdido frente a los precios.

El IPC registró una suba del 2,1% en mayo de 2026, según el INDEC. En ese mismo mes, los salarios privados registrados crecieron 2%, los públicos nacionales 1,9% y los provinciales 1,4%. Así, ninguna de las tres categorías logró superar la inflación mensual.

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