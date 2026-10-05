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5 de octubre de 2026 - 11:16
Cieneguillas.

Tragedia en Jujuy: tres muertos tras un vuelco en la Ruta 40

Un vuelco en la Ruta 40, en Jujuy, dejó tres muertos. Seis personas viajaban en una camioneta que terminó invertida cerca de Cieneguillas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un vuelco en la Ruta 40, en Jujuy, dejó tres muertos. Seis personas viajaban en una camioneta que terminó invertida cerca de Cieneguillas.

Un vuelco en la Ruta 40, en Jujuy, dejó tres muertos. Seis personas viajaban en una camioneta que terminó invertida cerca de Cieneguillas.

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El siniestro ocurrió el domingo 4 de octubre alrededor de las 18.45. Tras recibir el alerta, personal policial se dirigió al sector y al arribar encontró una Toyota Hilux blanca volcada, con sus ruedas hacia arriba, fuera de la calzada.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el conductor habría perdido el control de la camioneta, que posteriormente dio varias vueltas antes de detenerse. Las circunstancias que provocaron la pérdida de control todavía deberán ser establecidas mediante la investigación y las pericias correspondientes.

Tres personas murieron y los demás ocupantes fueron hospitalizados

Como consecuencia de la violencia del vuelco, dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, perdieron la vida. La información preliminar señala como causa de los fallecimientos traumatismos encéfalo craneanos graves.

En la camioneta viajaban seis personas, por lo que los otros tres ocupantes debieron recibir asistencia y fueron trasladados al hospital de La Quiaca para su correspondiente evaluación y atención médica.

Por el momento no se brindaron mayores precisiones oficiales sobre el estado de salud de las personas hospitalizadas.

Las actuaciones deberán determinar ahora qué ocurrió durante los instantes previos al vuelco y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al conductor a perder el dominio del vehículo. Hasta contar con los resultados de las pericias, cualquier otra causa permanece como materia de investigación.

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