El transporte de media distancia tendrá otra suba desde el 1 de diciembre, dos meses después del último ajuste. Los precios por destino.

El transporte de media distancia tendrá otra suba desde el 1 de diciembre, dos meses después del último ajuste. Los precios por destino.

El transporte de media distancia en Jujuy tendrá un nuevo aumento desde el martes 1 de diciembre de 2026. La actualización tarifaria será de aproximadamente el 4% y alcanzará a los colectivos que conectan San Salvador de Jujuy con localidades de los Valles, el Ramal, la Quebrada y la Puna.

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Octubre. Desde este jueves se aplica el aumento del transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

Los nuevos valores ya fueron publicados en la Terminal de Ómnibus de Jujuy y comenzarán a aplicarse en diciembre. Entre los destinos más frecuentes, el boleto a San Pedro costará $7.800, a Perico $4.043, a Tilcara $11.100, a Humahuaca $16.500 y a La Quiaca $36.500.

La última actualización se había aplicado el 1 de octubre, por lo que el nuevo incremento llega apenas dos meses después del anterior.

El cuadro tarifario establece los siguientes precios para los servicios que parten desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy.

Ramal jujeño

San Pedro: $7.800.

Chalicán: $10.300.

Santa Clara: $10.800.

Fraile Pintado: $11.700.

Libertador General San Martín: $13.300.

Calilegua: $14.100.

Caimancito: $16.100.

Yuto: $19.200.

Palma Sola: $21.100.

El Talar: $22.200.

Quebrada y Puna

Volcán: $5.000.

Tumbaya: $5.900.

Maimará: $10.100.

Purmamarca: $10.500.

Tilcara: $11.100.

Humahuaca: $16.500.

Susques: $26.700.

Abra Pampa: $28.300.

Iruya: $28.900.

La Quiaca: $36.500.

Valles (SUBE)

El Carmen: $3.110.

Carahunco: $3.439.

San Antonio: $3.897.

Perico: $4.043.

Monterrico: $4.172.

Las Pampitas: $4.684.

Aeropuerto: $6.257.

Puesto Viejo: $6.016.

La Mendieta: $6.571.

Aguas Calientes: $7.593.

Estos valores corresponden a los viajes desde la capital jujeña y varían según la localidad de destino.

Cuándo fue el último aumento y cuánto subieron los pasajes

El anterior aumento de los colectivos de media distancia comenzó a regir el 1 de octubre de 2026, cuando se aplicó una actualización para los servicios interjurisdiccionales.

En aquella oportunidad, el boleto a San Pedro había quedado en $7.500, mientras que el pasaje hasta La Quiaca costaba $35.100.

Con el nuevo cuadro de diciembre, algunos de los incrementos serán los siguientes:

San Pedro: de $7.500 a $7.800, una diferencia de $300.

Libertador General San Martín: de $12.800 a $13.300, una suba de $500.

Perico: de $3.887 a $4.043, un aumento de $156.

Tilcara: de $10.700 a $11.100, una diferencia de $400.

Humahuaca: de $15.800 a $16.500, una suba de $700.

La Quiaca: de $35.100 a $36.500, un incremento de $1.400.

Las variaciones se ubican alrededor del 4%, con diferencias según el recorrido y el redondeo de las tarifas.

Esta actualización representa un nuevo gasto para quienes utilizan los colectivos de media distancia para trabajar, estudiar, realizar trámites o trasladarse entre las distintas localidades de Jujuy.

Los nuevos valores entrarán en vigencia el martes 1 de diciembre y reemplazarán a las tarifas que se aplican desde octubre.