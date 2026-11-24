La Dirección de Centro Emisor de Licencia de Conducir de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que los vecinos cuentan con un plazo de hasta 90 días corridos antes y después del vencimiento de las licencias de conducir para realizar la renovación.
Cecilia Rivero, titular del área, aclaró que, si bien existe un período posterior al vencimiento para completar el trámite, los conductores no están habilitados para circular con la licencia vencida. Por este motivo, recomendó iniciar las gestiones con anticipación para evitar inconvenientes.
Cuáles son los requisitos para renovar las licencias de conducir en Jujuy
Para realizar el trámite, los conductores deberán presentar la siguiente documentación:
- DNI original y fotocopia.
- Boleta del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) impresa y comprobante de pago.
- Libre Deuda emitido por el Tribunal de Faltas, ubicado en la planta alta del edificio 9 de Julio.
- Constancia de CUIL, en caso de que no figure en el dorso del DNI.
- Licencia de conducir que se desea renovar.
- En caso de extravío del carnet físico, será necesario presentar una constancia policial que acredite dicha situación.
El pago del CENAT puede efectuarse de manera virtual, mediante billeteras digitales o en Pago Fácil.
Las licencias de conducir podrán renovarse hasta 90 días antes y después de su vencimiento
Cómo solicitar un turno y cuánto dura la licencia de conducir
Los interesados deberán ingresar a la página web de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, seleccionar la opción «Licencia de Conducir» y luego acceder a «Solicitud de turno».
Tras completar los datos personales, recibirán la confirmación mediante correo electrónico en un plazo aproximado de 24 horas.
En cuanto a la vigencia de las licencias, Rivero recordó que desde marzo de 2025 los períodos establecidos según la edad son los siguientes:
- De 17 a 65 años: hasta cinco años de vigencia.
- De 66 a 69 años: tres años de vigencia.
- Desde los 70 años: un año de vigencia.
Los costos del trámite varían según la edad del conductor y el período de renovación elegido. Finalmente, desde el municipio recordaron que quienes tengan dudas o necesiten asesoramiento pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Centro Emisor de Licencia de Conducir, donde la atención se brinda de 7 a 18 horas.
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