Licencia de conducir en Jujuy: personas con hipoacusia deberán presentar un nuevo estudio médico

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que las personas con hipoacusia que soliciten por primera vez o renueven su licencia de conducir deberán presentar un estudio de audiometría tonal actualizado.

La disposición alcanza a quienes realizan el trámite en la jurisdicción del departamento Manuel Belgrano. La medida fue comunicada por la Dirección Centro Emisor de Licencias de Conducir, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Salud Preventiva de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Qué estudio deberán presentar para obtener la licencia de conducir La nueva disposición incorpora la audiometría tonal entre los estudios necesarios para acreditar la aptitud médico-física de las personas con hipoacusia que tramiten su licencia. En el caso de quienes utilizan audífonos, deberán presentar una audiometría actualizada que incluya los resultados obtenidos con la ganancia del dispositivo auditivo.

Licencia de conducir en Jujuy: personas con hipoacusia deberán presentar un nuevo estudio médico Desde el área municipal explicaron que esta evaluación permitirá verificar las condiciones auditivas de los solicitantes, como parte de los controles médicos establecidos para conducir.

Dónde consultar los requisitos para tramitar la licencia Desde el Centro Emisor de Licencias de Conducir recordaron que los interesados pueden consultar la documentación necesaria, los requisitos y las instancias obligatorias para obtener o renovar el carnet. Toda la información sobre el trámite está disponible en la página oficial de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

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