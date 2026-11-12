Un jujeño fue voluntario en la visita del papa León XIV: "Formé parte de un momento histórico"

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó momentos especiales para miles de fieles que participaron de las distintas actividades. Entre ellos estuvo Abel Saavedra, un joven jujeño que viajó a Buenos Aires para desempeñarse como voluntario y colaborar en la organización de los encuentros con el Sumo Pontífice.

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En una entrevista con Canal 4 , Saavedra relató que durante las actividades estuvo concentrado en sus responsabilidades y que recién después pudo dimensionar lo que había vivido. "No caí en el momento cuando estaba en el lugar, pero ver todos los videos, las fotos y la repercusión que alcanzó, la verdad que es increíble" , contó.

Además, destacó la posibilidad de conocer personas de diferentes comunidades religiosas. "Yo fui solo y me encontré con otros jóvenes. Compartir el testimonio, la fe, empezar a charlar de qué parroquia o comunidad sos. Hoy día me llevé nuevos amigos", expresó.

Uno de los momentos más significativos para Saavedra ocurrió cuando regresaba a Jujuy. Después de varios días de actividades y responsabilidades como voluntario, la emoción apareció durante su viaje de regreso. "Al salir y despegar en el avión de Buenos Aires, como que me cayeron unas lágrimas, porque sentí esa profunda emoción de haberlo vivido" , recordó.

También contó que una mujer le hizo un comentario que lo ayudó a comprender la importancia de su participación. "Una señora en la calle me dice: 'Formaste parte de un momento histórico'. Ahí como que me caía la ficha. Formé parte de un momento histórico con el Papa, como voluntario, poder servir y poner mis manos a disposición, eso fue importantísimo", relató.

Entre los recuerdos que conserva mencionó las actividades musicales compartidas con otros voluntarios en el Monumento a los Españoles, en Palermo. "Cuando empezó a cantar la Sole 'Alma misionera', empezar con las banderitas, bailando y sentirlo en el alma, la verdad", señaló sobre uno de los momentos que más lo movilizaron.

El mensaje del Papa León XIV que destacó Abel Saavedra

Más allá de la experiencia personal, el joven jujeño hizo hincapié en las enseñanzas que dejó el Sumo Pontífice durante su recorrido por el país, especialmente en el compromiso de los fieles después de la visita. "Los discursos fueron muy claros y nos han dejado un mensaje bastante alentador", consideró Saavedra, quien destacó las referencias del Papa al amor y a la búsqueda del bien común.

En ese sentido, planteó que el verdadero desafío comienza una vez finalizados los encuentros. "Hemos estado en la visita apostólica del Papa, hemos compartido, hemos vivido, hemos cantado, también nos hemos divertido, pero ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros a partir de ahora?", reflexionó.

Para Saavedra, la respuesta está vinculada con llevar las enseñanzas religiosas a la vida cotidiana. "La tarea que nos ha dejado el Santo Padre es compartir el Evangelio con alegría en cada uno de nuestros ámbitos, en el estudio, en el trabajo, con la familia y con los amigos", sostuvo.

Abel Saavedra participó como voluntario durante la visita del papa León XIV a la Argentina

El recuerdo del Papa Francisco y la invitación a compartir la fe

Otro de los aspectos que destacó fue el reconocimiento que León XIV realizó al legado del Papa Francisco durante sus intervenciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Saavedra valoró especialmente que el actual Pontífice recordara la trayectoria pastoral de Francisco, tanto durante su papado como en sus años anteriores como obispo y cardenal. Para el voluntario, ese reconocimiento representó un homenaje al Papa argentino.

Finalmente, recordó el lema de la visita, "Bienvenidos todos, vayan y anuncien", y remarcó la importancia de acercarse a quienes se alejaron de la Iglesia. "Es una premisa importantísima que nos dejó el Santo Padre, anunciar el Evangelio de la Buena Nueva por todo el mundo", manifestó.