"Argentina tiene dos papas": el mensaje de León XIV que el Vaticano borró de sus redes sociales

León XIV y la historia del mensaje “Argentina tiene dos papas” que el Vaticano borró de las redes sociales.

“Este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción” . Ese fue el mensaje que difundió el miércoles por la tarde los perfiles oficiales del papa León XIV , en el marco de su despedida del Sumo Pontífice de la Argentina .

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La repercusión no tardó en llegar: en cuestión de minutos, el mensaje se propagó masivamente, ocupó las portadas de los principales medios argentinos y también despertó el interés de la prensa extranjera . No obstante, pocas horas más tarde se produjo un giro inesperado .

El equipo encargado de las comunicaciones del Vaticano resolvió retirar la publicación al comprobar que el Papa no había expresado esas palabras durante su intervención pública . Si bien la frase figuraba en el discurso que León XIV había redactado para cerrar su última actividad en la Argentina , finalmente no llegó a decirla ante los presentes.

Según explicaron fuentes vinculadas a la Iglesia , la decisión no respondió a desacuerdos dentro de la Santa Sede , tensiones diplomáticas ni problemas protocolares. La eliminación del mensaje se debió exclusivamente a una diferencia entre el contenido del documento escrito y las palabras que el Pontífice pronunció durante su encuentro con los fieles.

Para comprender el origen del episodio, es necesario conocer el mecanismo que utiliza el área de comunicación del Vaticano durante los viajes y encuentros pastorales. Previamente a cada ceremonia, la oficina de prensa de la Santa Sede recibe una copia del texto que el Sumo Pontífice tiene previsto presentar ante el público.

El material, elaborado de antemano por sus colaboradores, funciona como referencia para el desarrollo de su intervención y también constituye una herramienta de trabajo para el personal encargado de difundir la información.

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Al finalizar cada actividad, el área de prensa utiliza el discurso escrito como referencia para seleccionar los fragmentos más relevantes y compartirlos en los perfiles oficiales del Pontífice. La metodología busca acelerar la difusión del contenido: en vez de aguardar a que se transcriba la intervención oral, se trabaja directamente con el documento preparado con anterioridad.

Sin embargo, existe una dificultad: los papas no siempre reproducen de manera literal el discurso que tienen por escrito. Durante sus intervenciones pueden hacer pausas, incorporar comentarios improvisados, saltear partes del texto o modificar la secuencia en la que desarrollan sus argumentos.

El modo de expresarse de León XIV alterna pasajes de sus discursos previamente elaborados con comentarios que incorpora de manera espontánea. En este caso, las palabras que hacían referencia a su vínculo con el país y a la cercanía que siente con el papa Francisco no formaron parte de su intervención oral. El error se produjo cuando el equipo de prensa difundió ese fragmento como si el Pontífice lo hubiera pronunciado literalmente.

En cuanto se detectó que el contenido difundido no coincidía con las palabras pronunciadas por el Pontífice, las publicaciones se retiraron de inmediato. La Santa Sede mantiene un criterio riguroso sobre este punto: atribuirle al Papa una declaración textual que nunca expresó representa una equivocación informativa, incluso cuando el mensaje no tiene ninguna connotación negativa.

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De acuerdo con la información a la que accedió este medio, la decisión no estuvo relacionada con un desacuerdo respecto del sentido de la frase ni con reparos protocolares ante la posibilidad de que el Santo Padre manifestara públicamente su identificación con un país.

El video y el posteo que era una despedida del país

La publicación que permaneció unos instantes en las plataformas digitales antes de ser retirada reunía distintas expresiones de especial relevancia, en un contexto atravesado por la sensibilidad que despertó la histórica visita de León XIV a la Argentina.

En el mensaje, el Pontífice daba gracias a Dios por su experiencia en la tierra que definió como la “cuna de nuestro querido papa Francisco”. También mencionaba que se había sentido “como en casa”, una expresión que sí utilizó durante su intervención pública, y luego aparecía la referencia a la existencia de dos papas en el país. El texto cerraba con una invitación a permanecer “unidos en Cristo” y una mención a la protección de la Virgen de Luján.

Gran parte de ese mensaje también se reflejó en el último compromiso oficial que el Papa encabezó durante su paso por la Argentina: la celebración religiosa en Luján, que reunió a más de tres millones de fieles en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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Durante la celebración, León XIV reservó parte de su prédica para evocar la figura de Francisco. Lo recordó como un Pontífice que siempre tuvo presente en su corazón a la “Patroncita morena” y retomó una de las fórmulas que el Papa argentino solía utilizar para despedirse.

Sin embargo, las palabras que marcaron el cierre de la homilía y se convirtieron en una de las postales más representativas de su paso por el país fueron otras: “Argentina, levántate y camina”. La expresión estuvo vinculada con una referencia a san Agustín y dio paso a una plegaria dedicada a la Virgen, en la que el Santo Padre recordó que inició su pontificado el 8 de mayo, fecha en la que se celebra a la patrona de la Argentina.

Más tarde, León XIV llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partió rumbo a Lima, la próxima ciudad incluida en su recorrido por Sudamérica.

El momento de la partida estuvo cargado de emoción. Sobre la pista y junto al avión Pontifex Maximus, el presidente Javier Milei se quebró al despedirse del Papa y sostenerlo de las manos. Visiblemente conmovido, el mandatario le expresó: “Gracias por esto. Esta es su casa; lo esperamos. Gracias”, tal como quedó registrado en el diálogo entre ambos.

Junto al mandatario también estuvieron presentes su hermana, Karina Milei, quien se desempeña como secretaria general de la Presidencia, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

El presidente despide al papa León XIV en el Aeropuerto de Ezeiza

Después de que la aeronave comenzara a desplazarse por la pista, Karina Milei compartió un mensaje de despedida a través de sus redes sociales. En la publicación, destacó: “Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino”, según expresó el comunicado.

El paso de León XIV por la Argentina se desarrolló entre el domingo y el miércoles, período en el que participó de celebraciones religiosas con gran convocatoria, visitó sitios emblemáticos y mantuvo reuniones con representantes del Gobierno y distintas figuras de la Iglesia. Actualmente, el Pontífice se encuentra en Perú, país al que arribó el miércoles por la noche para continuar su recorrido por Sudamérica.