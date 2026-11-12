"Esta señal tan bonita nos llenó el corazón", dijo el padre de la beba bendecida por el papa León XIV

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó un momento especial para una familia vinculada a Jujuy. Gia Aymara, una bebé de apenas unos meses de edad, recibió la bendición del Santo Padre durante su recorrido en el Papamóvil por las calles de la capital cordobesa.

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Su abuelo Sebastián, un jujeño radicado en Córdoba e integrante de la peña “Mario Lobo” de Gimnasia de Jujuy , estuvo presente cuando ocurrió el encuentro. La pequeña había asistido junto a su familia para presenciar el paso del Sumo Pontífice. En diálogo con Canal 4, Agos Galarza, mamá de Gia, y Ángel Zárate, su papá , relataron cómo vivieron la experiencia y la emoción que generó en toda la familia.

Agos Galarza explicó que la familia había decidido acercarse al recorrido del Papamóvil con la única intención de observar el paso de León XIV, teniendo en cuenta las altas temperaturas y la cantidad de personas que se habían congregado. "Fue todo sobre la marcha. Nosotros fuimos con la idea de solamente verlo pasar , más que todo por el calor y la multitud de gente. Nos abrieron el paso para que la pueda bendecir", relató.

La joven contó que, minutos antes de la llegada del Pontífice, les indicaron que permanecieran en el lugar porque existía la posibilidad de que la pequeña recibiera su bendición. "En cuestión de minutos me avisan que ya estaba viniendo, que esperemos. Entonces llega el momento, pasa y metros antes se baja uno de los guardias del Papa y me la agarra ", recordó.

Fue entonces cuando uno de los integrantes del equipo de seguridad tomó a Gia Aymara en brazos y la acercó hasta León XIV, quien le dio su bendición frente a las personas que acompañaban el recorrido.

"No me daban ni las piernas, ni los brazos"

Agos aseguró que la situación fue completamente inesperada y que la emoción le impidió reaccionar con normalidad durante los primeros instantes. "Fue un momento emocionante, sinceramente no me daban ni las piernas, no me daban ni los brazos. Sinceramente fue un momento que nunca nos imaginamos. No lo podíamos creer, porque uno no va con la idea de que la va a agarrar el Papa", expresó.

La mamá de Gia también recordó la reacción de quienes estaban presentes, ya que muchas personas se acercaron a saludar a la bebé después de recibir la bendición. "Sinceramente sentí un calor en el cuerpo, la misma gente venía corriendo a abrazarla, a besarla, me pedían fotos", contó.

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Para la joven, el encuentro representó una experiencia que conservará durante toda su vida. Además, destacó el significado que tuvo la visita del Santo Padre para su familia y para el país. "No quedan palabras para decir, solamente agradecer y pedir más que todo paz, tanto para nosotros como familia, que para toda la Argentina, sinceramente, porque esto fue una llegada que vino a traer paz", manifestó.

El papá de Gia recibió la noticia mientras trabajaba

Ángel Zárate, padre de la pequeña, no pudo acompañar a su familia durante el recorrido del Papamóvil porque se encontraba cumpliendo con sus responsabilidades laborales. Sin embargo, aseguró que recibió la noticia apenas ocurrió el encuentro. "Yo estaba trabajando, haciendo unas cosas, tema laboral, entonces no pude ir justamente en ese momento, pero obviamente que la noticia me llegó al instante", explicó.

El joven destacó lo que significó para él saber que su hija había recibido la bendición del Papa León XIV, un hecho que describió como una alegría difícil de expresar. "Creo yo que como cualquier padre o madre, que una persona tan allegada a Dios como el Papa te bendiga a tu hija, creo que es una felicidad inmensa", sostuvo.

También reconoció que la noticia provocó distintas emociones entre los integrantes de la familia. "En ese momento también creo que fueron un montón de emociones que tampoco se pudieron controlar, ni las lágrimas, ni la felicidad", agregó.

Para Ángel, la bendición de Gia Aymara también tuvo un significado espiritual, ya que la interpretó como una respuesta a las oraciones que habían realizado junto a su pareja. "Si alguna vez tanto yo como ella hablamos o le pedimos alguna señal a Dios, bueno, creo que esta señal tan bonita que nos dio nos llenó el corazón tanto a mí como a ella y como a toda nuestra familia", expresó.