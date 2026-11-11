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11 de noviembre de 2026 - 18:02
Jujuy.

El papa León XIV bendijo a la nieta de un jujeño durante su visita a Córdoba

Sebastián, un jujeño radicado en Córdoba, llevó a su nieta Gia a ver pasar el Papamóvil y vivió un momento especial cuando papa León XIV bendijo a la bebé.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El papa León XIV bendijo a la nieta de un jujeño durante suvisita a Córdoba

El papa León XIV bendijo a la nieta de un jujeño durante su visita a Córdoba

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó una experiencia especial para una familia vinculada a Jujuy. Sebastián, un jujeño que desde hace años reside en la provincia mediterránea, fue junto a su pequeña nieta Gia, de apenas unos meses de edad, a presenciar el paso del Papamóvil por las calles de Córdoba Capital.

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Sebastián, además de desarrollar su vida personal y laboral en Córdoba, mantiene su vínculo con Jujuy a través del fútbol. Es integrante de la peña “Mario Lobo” de Gimnasia de Jujuy, un espacio que reúne a hinchas del Lobo jujeño que viven lejos de la provincia.

Durante el recorrido del Santo Padre, Sebastián y su nieta se encontraban entre las personas que esperaban verlo pasar. En ese momento, uno de los integrantes del equipo de seguridad tomó a Gia en brazos y la acercó hasta el Papa León XIV, quien le dio su bendición ante la mirada de los presentes.

El papa León XIV bendijo a la nieta de un jujeño durante su visita a Córdoba

El papa León XIV bendijo a la nieta de un jujeño durante su visita a Córdoba

El encuentro emocionó a toda la familia, que no esperaba que la pequeña pudiera tener un contacto tan cercano con el Pontífice. Así, Gia, una bebé cordobesa con raíces jujeñas, protagonizó uno de los recuerdos más especiales que Sebastián y sus seres queridos conservarán de la visita del Papa a la Argentina.

El papa León XIV bendijo a la nieta de un jujeño durante su visita a Córdoba

La histórica visita del papa León XIV

El Gobierno nacional informó este miércoles que más de seis millones de personas participaron de las distintas actividades encabezadas por el Papa León XIV durante su visita a la Argentina. La cifra fue difundida por el vocero presidencial, Adrián Ravier, en una conferencia de prensa realizada después de la partida del Sumo Pontífice rumbo a Perú.

El funcionario destacó la participación de fieles de distintas provincias en las celebraciones religiosas y los encuentros públicos que se desarrollaron en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. “En total, más de seis millones de argentinos participaron de los distintos encuentros. Fue una de las mayores movilizaciones de la historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia”, señalaron desde el Ejecutivo.

La visita incluyó encuentros institucionales, celebraciones religiosas y una vigilia con jóvenes. Entre las actividades más convocantes estuvieron la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, la celebración en el predio de FAdeA, en Córdoba, y la misa de despedida en Luján.

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