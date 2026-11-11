Minuto a minuto: la agenda del último día del Papa León XIV en Argentina

finalizará su visita a Argentina este miércoles 11 de noviembre con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Será la última gran celebración religiosa del Pontífice en el país, antes de continuar su gira sudamericana rumbo a Perú.
Más de 2 millones de personas en Luján
El papa León XIV comenzó la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ante una convocatoria de más de dos millones de personas estimado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La celebración marca el cierre de la visita del Pontífice a la Argentina antes de su partida rumbo a Lima.