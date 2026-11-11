Minuto a minuto: la agenda del último día del Papa León XIV en Argentina

Las mejores frases del Papa León XIV en la cárcel de Devoto

1. “Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”.

2. “Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando”.

3. “El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”.

4. “Con la gracia de Dios, es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”.

5. “Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”.

6. “Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”.

7. “El falso poder que viene del dinero fácil”.

8. “La cobarde seguridad que otorga ejercer la violencia sobre los más débiles”.

9. “La impunidad que es fruto de la corrupción”.

10. “La cárcel es testigo de profundos cambios”.