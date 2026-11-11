miércoles 11 de noviembre de 2026
11 de noviembre de 2026 - 09:38
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Minuto a minuto: la agenda del último día del Papa León XIV en Argentina

El Papa León XIV visitó el penal de Villa Devoto, saludó a los fieles y encabeza su última misa multitudinaria en la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
El papa León XIV en Luján. Foto: Juano Tesone

El papa León XIV en Luján. Foto: Juano Tesone

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finalizará su visita a Argentina este miércoles 11 de noviembre con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Será la última gran celebración religiosa del Pontífice en el país, antes de continuar su gira sudamericana rumbo a Perú.

Papa León XIV en la Argentina: día 4

Más de 2 millones de personas en Luján

El papa León XIV comenzó la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ante una convocatoria de más de dos millones de personas estimado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La celebración marca el cierre de la visita del Pontífice a la Argentina antes de su partida rumbo a Lima.

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León XIV vistió una casulla celeste y blanca en la misa de Luján

El papa León XIV apareció con una casulla celeste y blanca para celebrar la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Los colores remiten a la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, ante la que el Pontífice cierra su visita al país.

El Sumo Pontífice apareció con una casulla celeste y blanca, colores que remiten a la imagen de la Virgen de Luján

El Sumo Pontífice apareció con una casulla celeste y blanca, colores que remiten a la imagen de la Virgen de Luján

Luján espera al Papa para la última misa de su visita a la Argentina

Miles de fieles ya se concentran en Luján para recibir al Papa León XIV, que celebrará este miércoles a las 10 su última misa multitudinaria en el país frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Las autoridades estiman una convocatoria de más de 2,4 millones de personas, con peregrinos llegados desde distintos puntos de la Argentina y una vigilia que se extendió durante toda la noche.

La ciudad desplegó un amplio operativo de seguridad, tránsito y asistencia sanitaria, con hospitales móviles, ambulancias y refuerzos en el transporte público.

  • Tras la misa, León XIV saludará a representantes eclesiásticos
  • emprenderá viaje hacia el aeropuerto de Ezeiza,
  • 13:30 está prevista la ceremonia oficial de despedida.
  • A las 14 despegará rumbo a Lima, Perú, dando por finalizada su visita a la Argentina.

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El Sumo Pontífice llegó a la Basílica en el papamóvil e hizo el último tramo del camino a pie, como un peregrino más

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Luciano Pereyra hizo cantar a la multitud en Luján antes de la llegada del Papa

Luciano Pereyra fue uno de los protagonistas de la previa de la misa central en Luján. El cantante subió al escenario frente a una multitud de fieles y, apenas comenzó su presentación, el público se sumó a coro con banderas y pañuelos en alto.

Entre aplausos, abrazos y canciones, el recital se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la espera por el Papa León XIV. La presentación cerró el tramo musical previo a la llegada del Pontífice y a la celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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Luciano Pereira en la previa de la misa en Luján. Foto: Juano Tesone

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Las mejores frases del Papa León XIV en la cárcel de Devoto

1. “Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”.

2. “Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando”.

3. “El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”.

4. “Con la gracia de Dios, es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”.

5. “Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”.

6. “Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”.

7. “El falso poder que viene del dinero fácil”.

8. “La cobarde seguridad que otorga ejercer la violencia sobre los más débiles”.

9. “La impunidad que es fruto de la corrupción”.

10. “La cárcel es testigo de profundos cambios”.

El Papa salió de la cárcel de Devoto y se dirige a Luján

Después de visitar a presos en el penal de Devoto, el papa León XIV viaja rumbo a Luján, donde encabezará una misa ante una masiva convocatoria de fieles frente a la Basílica. El Sumo Pontífice está en camino a la Basílica, donde encabezará una ceremonia religiosa para una multitud. Luego partirá rumbo a Perú, en su tercera etapa del viaje apostólico.

El papa rumbo a Luján

El papa rumbo a Luján

León XIV a los internos de Devoto: “Es momento de reiniciar sus vidas”

El Papa León XIV dejó un mensaje centrado en la posibilidad de volver a empezar durante su visita a la cárcel de Devoto. “Aún en medio del mal, el dolor y el fracaso más profundos, esta situación es un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, afirmó, y destacó que incluso en contextos difíciles “una pequeña luz sigue brillando”.

El Pontífice sostuvo que “el ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite” y señaló que la cárcel puede ser escenario de cambios profundos. También advirtió sobre falsas formas de poder ligadas a las drogas, el dinero fácil, la violencia y la corrupción, y remarcó que “la sociedad muchas veces presenta los límites como defectos que hay que corregir”.

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Cómo eligieron a los presos que participaron del encuentro con el Papa en Devoto

Unos 70 internos de la cárcel de Villa Devoto fueron seleccionados especialmente para participar del encuentro con el Papa León XIV. La elección estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal, la Pastoral Carcelaria y la Procuración Penitenciaria, y tuvo en cuenta la conducta, la participación en actividades educativas y el trabajo dentro del penal.

Entre los elegidos hay estudiantes del Centro Universitario Devoto, internos que trabajan en cooperativas textiles y talleres de oficios, y detenidos que avanzaron en el régimen de progresividad de la pena. Durante la actividad también está previsto que dos presos compartan sus testimonios y que una persona que recuperó la libertad relate su experiencia para alentar a quienes siguen detenidos.

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Papa León XIV en su paso por la cárcel podía ser “una oportunidad para empezar de nuevo”,

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“Una nueva vida es posible”: el testimonio de Reinaldo ante el Papa

Reinaldo, de 44 años, recuperó la libertad después de haber estado detenido en la cárcel de Devoto y compartió su historia ante el Papa León XIV. “Si bien es verdad que alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada”, contó. También recordó que allí encontró una nueva oportunidad: “Jesús, nuestro Señor y amigo, me propuso una nueva vida”.

El hombre destacó especialmente el acompañamiento de la pastoral carcelaria y de sus voluntarios, a quienes definió como parte de ese “abrazo” que le permitió sanar y reconstruirse. “Hoy puedo contar que llevo una vida de plenitud, intentando cada día ser mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor hermano y un mejor ciudadano”, expresó.

Reinaldo cerró su mensaje con una frase que sintetizó su experiencia: “Una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, Él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos para abrazarnos”.

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Maximiliano ante el Papa: “Al momento de mi detención empecé a encontrar mi libertad interior”

Maximiliano, de 32 años, fue otro de los internos que compartió su historia ante el Papa León XIV en la cárcel de Devoto. Contó que durante años las drogas y el alcohol marcaron su vida y que esa situación lo alejó de su familia. “Me arrepiento profundamente de haber perdido un tiempo con mis hijas, que ya no vuelve”, expresó.

El interno señaló que su detención marcó un punto de quiebre. “Al momento de mi detención empecé a encontrar mi libertad interior”, afirmó. Ya dentro del penal comenzó a asistir a la capilla y aseguró que allí se reencontró con su fe: “Me reencontré con mi verdadera esencia y con Jesús”.

Maximiliano dijo que ahora busca dejar atrás esa etapa y proyectar otra vida. “Deseo construir una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas”, sostuvo. Y cerró con un mensaje de esperanza: “Quiero demostrarles que su papá puede cambiar, que siempre hay una vida nueva”.

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Cristian ante el Papa: “Siempre hay una salida y Dios escucha”

Cristian, de 29 años, fue el primero de los internos en compartir su testimonio ante el Papa León XIV en la cárcel de Devoto. Contó que está detenido desde 2025 y que antes de llegar al penal atravesó una etapa marcada por las adicciones, la situación de calle y los delitos. “Me duele no haber escuchado los consejos de mi mamá a tiempo”, expresó.

El interno relató que dentro de la cárcel comenzó a acercarse a la capilla y aseguró que allí encontró un cambio profundo. “Sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba”, dijo. También pidió perdón por el daño causado: “Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman”.

Cristian está próximo a recuperar la libertad y aseguró que quiere empezar una nueva etapa: conseguir trabajo, tener su propio hogar, volver a la Iglesia y formar una familia. Antes de terminar, dejó un mensaje para quienes atraviesan una situación similar: “Siempre hay una salida y Dios escucha. Tengan fe y pongan de su voluntad, porque se puede salir adelante”.

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García Cuerva recibió al Papa en Devoto con un mensaje sobre las cárceles y la desigualdad

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dio la bienvenida al Papa León XIV en la cárcel de Villa Devoto y agradeció su presencia en una de las “periferias más olvidadas” de la sociedad. Recordó que el penal se encuentra en un proceso gradual de traslado de detenidos con vistas a su cierre definitivo.

García Cuerva también evocó al papa Francisco, quien visitaba esa cárcel durante los Jueves Santos para celebrar la Eucaristía y realizar el lavatorio de los pies. “El problema de las cárceles es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto”, señaló, y definió la visita de León XIV como “un signo de misericordia en un mundo marcado por la violencia y la inequidad”.

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue el primero en hablar en la cárcel de Villa Devoto, ante la presencia del papa León XIV

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El Papa León XIV llegó a Devoto para vistar el Complejo Penitenciario

En su último día en la Argentina, León XIV salió de la Nunciatura, en Recoleta, hacia la cárcel de Devoto para visitar a un grupo de presos. El Sumo Pontífice mantendrá un encuentro con los detenidos que todavía no fueron trasladados al penal de Marcos Paz. Más tarde el jefe de la Iglesia Católica se trasladará a Luján para dar su última misa en el país, frente a la Basílica, antes de viajar a Lima, Perú.

A qué hora se va el Papa de Argentina y cuál será su próximo destino

Una vez finalizada la misa en Luján, el sumo pontífice viajará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 13.30 participará de la ceremonia oficial de despedida. A las 14, el avión papal partirá rumbo a Lima, Perú, siguiente destino de su gira por Sudamérica.

Por dónde pasará el papamóvil en Luján

Antes de la misa, León XIV recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

El trayecto permitirá que los fieles puedan saludar al Pontífice antes de su llegada al lugar de la celebración. Se espera una convocatoria multitudinaria de peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

La agenda del Papa León XIV en el último día en Argentina

  • 8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

  • 10.00: misa en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

  • 13.30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

  • 14.00: partida del avión papal rumbo a Lima, Perú.

Despedida en Argentina y vuelo a Perú

Después de las actividades religiosas, León XIV se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida. Su partida está prevista para las 14, con destino a Lima, Perú.

Misa en Luján

Luego, el Papa viajará a Luján para encabezar una misa multitudinaria en Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Antes de la celebración, recorrerá una de las principales avenidas de la ciudad a bordo del papamóvil para saludar a los fieles.

Último día de agenda en Buenos Aires

La jornada comenzará a las 8 en la Ciudad de Buenos Aires, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

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