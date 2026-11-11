El Papa León XIV en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible"

El mensaje del papa León XIV a un grupo de presos en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible"

El Papa León XIV visitó este miércoles 11 de noviembre la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires , donde compartió un encuentro con personas privadas de su libertad y dejó un mensaje centrado en la reconciliación, la transformación personal y la posibilidad de reconstruir la vida incluso después de atravesar situaciones de dolor y fracaso.

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Durante su discurso, el Santo Padre agradeció los testimonios de los internos y propuso reflexionar sobre los límites de la condición humana. En ese contexto, sostuvo que las experiencias más difíciles también pueden convertirse en oportunidades para iniciar una nueva etapa.

“Este lugar revela la dureza del límite”, expresó el pontífice, al referirse a la realidad de quienes atraviesan una situación de encierro.

El mensaje del Papa sobre la posibilidad de comenzar de nuevo

Uno de los conceptos centrales del discurso de León XIV fue la capacidad de las personas para transformarse, aun después de haber atravesado experiencias dolorosas o cometido errores.

El Papa aseguró que, incluso en las circunstancias más difíciles, existe la posibilidad de recuperar la esperanza y encontrar caminos de reconciliación.

“Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios” “Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios”

En ese sentido, señaló que el sufrimiento y los fracasos no necesariamente representan el final de una historia, sino que también pueden convertirse en puntos de partida para reconstruirla.

El pontífice relacionó esta reflexión con los testimonios que había escuchado durante el encuentro y destacó la posibilidad de transformar experiencias de fragilidad en procesos de crecimiento personal.

“El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite” “El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite”

Luego, profundizó esa idea al referirse específicamente a la vida dentro de una institución penitenciaria.

“La cárcel es testigo de profundos cambios, de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, supieron transformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo”, manifestó.

Las críticas de León XIV a las drogas, la violencia y el dinero fácil

Durante su mensaje, el Papa también cuestionó la manera en que la sociedad interpreta las limitaciones humanas.

Según explicó, con frecuencia se presentan situaciones como la enfermedad, la ancianidad o el sufrimiento como defectos que deben corregirse, mientras se promueve una idea de poder ilimitado.

“La sociedad muchas veces presenta todo lo que es un límite, la incapacidad, la enfermedad, la ancianidad, el sufrimiento, como si fuera un defecto que hay que corregir”, señaló.

A partir de esa reflexión, advirtió sobre comportamientos que pueden surgir cuando las personas buscan sentirse poderosas o invulnerables. Entre ellos mencionó “la sensación de omnipotencia que provoca la droga”, “el falso poder que viene del dinero fácil”, “la cobarde seguridad que otorga ejercer la violencia sobre los más débiles” y “la impunidad que es fruto de la corrupción”.

Con estas palabras, León XIV planteó una crítica a las distintas formas de poder que pueden conducir a la violencia, el abuso y la pérdida de valores.

El encuentro en Devoto formó parte de las actividades del último día de la visita del Papa a la Argentina. Su mensaje puso el foco en la dignidad humana y en la posibilidad de que quienes atraviesan situaciones de encierro puedan iniciar un proceso de transformación personal.

A través de sus reflexiones, el pontífice invitó a reconocer las propias limitaciones y a encontrar en ellas una oportunidad para cambiar, reconciliarse y construir una nueva etapa de vida.