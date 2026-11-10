Un sacerdote utilizó IA para contarle su historia al Papa León XIV: "Me pregunté cómo seguir viviendo"

Un sacerdote cordobés compartió su historia de vida frente al Papa León XIV durante el encuentro con religiosos que se realizó este martes 10 de noviembre en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba. El testimonio estuvo marcado por las dificultades que atravesó después de una intervención quirúrgica y por su decisión de continuar ejerciendo su vocación religiosa.

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La escena se produjo durante el tercer día de la visita del Pontífice a la Argentina, después de la multitudinaria misa celebrada en el predio de FAdeA. Frente al Santo Padre, el sacerdote relató cómo cambió su vida hace 11 años y recibió un abrazo de León XIV al finalizar su intervención.

El religioso explicó que pertenece a la Arquidiócesis de Córdoba y que durante muchos años trabajó en la formación de futuros sacerdotes. Sin embargo, una complicación durante una cirugía modificó sus posibilidades de continuar realizando esas tareas.

“Hace 11 años, a raíz de la falta de oxígeno en el cerebro sufrida producto de una cirugía simple, quedé con múltiples discapacidades, para hablar, para caminar y para ver”, relató.

El sacerdote reconoció que, al comenzar a comprender las consecuencias de lo ocurrido, atravesó un período de preguntas sobre su futuro personal y religioso. “Cuando, poco a poco, fui tomando consciencia de la discapacidad tuve que pensar en cómo seguir viviendo como discípulo de Jesús y también como sacerdote”, expresó.

La decisión que tomó para continuar con su vocación

Durante su testimonio, el religioso recordó que enfrentó sentimientos de tristeza, enojo e incertidumbre. Sin embargo, explicó que el acompañamiento de otras personas y su fe fueron fundamentales para encontrar una nueva forma de vivir su ministerio. “Elegí abrirme, no encerrarme y salir. Seguir sonriendo, participar y amar a la vida como viene”, manifestó.

Papa León XIV en Argentina.

Además, contó que decidió intensificar la oración y mantener su participación en distintas actividades religiosas. Su testimonio fue transmitido mediante una aplicación de inteligencia artificial que permitió reproducir en voz alta las palabras que había preparado.

La tecnología que le permitió seguir celebrando misas

El sacerdote también explicó que, años después de la cirugía, recibió una propuesta de los formadores y seminaristas para continuar participando de las celebraciones religiosas.

Desde entonces, preside una misa mensual y prepara homilías que son leídas por otros sacerdotes. Mediante herramientas tecnológicas, también puede compartir reflexiones y meditaciones con integrantes del movimiento Equipos de Nuestra Señora.

Al finalizar, le preguntó al Papa qué consejos podía ofrecer a los religiosos que, debido a enfermedades o limitaciones físicas, ya no pueden asumir las mismas responsabilidades que antes.

León XIV escuchó atentamente su relato y, una vez concluida la intervención, se acercó al sacerdote, le dedicó unas palabras y lo abrazó ante los presentes. El encuentro dejó una de las escenas más emotivas de la jornada del Papa en Córdoba, marcada por el testimonio de un religioso que encontró nuevas maneras de continuar con su vocación después de una experiencia que transformó su vida.