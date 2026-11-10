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10 de noviembre de 2026 - 13:47
Visita Papal.

El Papa León XIV habló ante una multitud de jóvenes en Córdoba: "Sigan viviendo su fe"

Ante una avenida colmada de fieles, el Papa León XIV destacó el entusiasmo de los jóvenes y llamó a mantener la unidad y la fe.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El encuentro se produjo alrededor de las 12:30, luego de que el pontífice recorriera las calles de la ciudad en papamóvil. Desde el balcón del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 98, agradeció el recibimiento de los cordobeses y dedicó buena parte de sus palabras a la fe, la juventud y la importancia de permanecer unidos.

El mensaje del Papa León XIV a los jóvenes de Córdoba

El Santo Padre comenzó agradeciendo a quienes habían llegado hasta el Arzobispado para acompañarlo durante su visita.

“En este día de fiesta demos gracias a Dios por el don de la fe, de compartir así. Mirá cuántos han venido a las calles. Gracias por acogerme, por este saludo” “En este día de fiesta demos gracias a Dios por el don de la fe, de compartir así. Mirá cuántos han venido a las calles. Gracias por acogerme, por este saludo”

Uno de los momentos más destacados llegó cuando el Papa se refirió a los jóvenes, que tenían una presencia importante entre los asistentes.

“Pero sobre todo demos gracias a Dios, por el don de la vida, de ese entusiasmo. Por el don de los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes?”, preguntó León XIV.

La convocatoria reunía a personas que habían llegado desde temprano a la avenida Hipólito Yrigoyen para conseguir un lugar frente al balcón. Algunas incluso permanecían en el sector desde la noche anterior.

El pontífice aprovechó el encuentro para destacar el valor de compartir la fe y mantener los vínculos entre las personas.

“Por el don de poder estar unidos, convencidos de que cuando estamos unidos podemos lograr todo” “Por el don de poder estar unidos, convencidos de que cuando estamos unidos podemos lograr todo”

La frase se convirtió en uno de los mensajes centrales de su aparición ante los cordobeses.

La bendición del Papa ante una avenida colmada de fieles

Antes de retirarse del balcón, León XIV dirigió unas palabras de aliento a quienes lo escuchaban desde la calle.

“Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe, Dios bendiga a toda Córdoba” “Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe, Dios bendiga a toda Córdoba”

Luego impartió su bendición a los presentes, que respondieron con aplausos y muestras de afecto.

La aparición tuvo además un significado histórico. El mismo balcón había sido utilizado por Juan Pablo II durante su visita a Córdoba en 1987, por lo que el saludo de León XIV recuperó una de las imágenes recordadas de aquel viaje papal.

El pontífice había llegado al Arzobispado después de recorrer en papamóvil las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, donde miles de personas se ubicaron para verlo pasar.

La avenida permaneció cerrada al tránsito y se instalaron pantallas gigantes para que los fieles pudieran seguir las actividades del Papa desde diferentes sectores.

Después del saludo, León XIV continuó su estadía en el Arzobispado, donde tenía previsto almorzar y descansar antes de trasladarse a la Catedral de Córdoba.

A las 15:15 está programado un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

El breve discurso desde el balcón dejó uno de los momentos más cercanos de su visita a Córdoba, especialmente por el intercambio con los jóvenes y su llamado a mantener la fe y la unidad.

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