La misa del papa León XIV en Palermo, entre las más multitudinarias de la historia

La misa de León XIV en Palermo reunió a 2,5 millones de personas y se ubicó entre las mayores celebraciones papales del mundo.

La misa que el Papa León XIV celebró el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles , en el barrio porteño de Palermo , quedó entre las mayores convocatorias de la historia de las celebraciones papales. Según las estimaciones difundidas por el Vaticano y los organizadores, alrededor de 2,5 millones de personas participaron del encuentro, una cifra que convirtió a Buenos Aires en escenario de la misa más multitudinaria del actual pontificado.

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La convocatoria también permitió comparar lo ocurrido en Argentina con algunas de las celebraciones religiosas más importantes de las últimas décadas, entre ellas las realizadas por Francisco en Filipinas y Brasil, y por Juan Pablo II en Manila.

En una selección de las mayores misas papales, Buenos Aires aparece en el cuarto lugar detrás de aquellas tres celebraciones. Sin embargo, la posición no es definitiva, porque existen otros encuentros con cifras similares, como la misa de Francisco en Polonia en 2016.

La mayor convocatoria documentada corresponde a la misa celebrada por el Papa Francisco el 18 de enero de 2015 en el Rizal Park de Manila, Filipinas , durante el cierre de su visita apostólica. Aquella celebración reunió entre 6 y 7 millones de personas, según las estimaciones difundidas por las autoridades y medios internacionales, y permanece como una de las mayores concentraciones religiosas de la historia.

El segundo gran antecedente ocurrió también en Manila, pero veinte años antes. En enero de 1995, Juan Pablo II encabezó la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud ante una multitud estimada entre 4 y 5 millones de fieles.

Brasil protagonizó otra de las celebraciones más convocantes. El 28 de julio de 2013, Francisco presidió la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde participaron alrededor de 3 millones de personas.

Otro encuentro que debe incorporarse a esta comparación es la misa final de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, Polonia, celebrada por Francisco el 31 de julio de 2016. Las estimaciones de asistencia oscilaron entre 2,5 y 3 millones de fieles.

Con los 2,5 millones de personas estimados en Palermo, la misa de León XIV se suma a este grupo de celebraciones extraordinarias.

La comparación debe tomarse como orientativa, ya que las cifras de estas concentraciones son estimaciones de los organizadores, las autoridades de seguridad o la Iglesia y no siempre se utilizan los mismos métodos de medición.

La misa de León XIV en Palermo reunió a 2,5 millones de personas y se ubicó entre las mayores celebraciones papales del mundo.

La misa de Palermo superó la histórica convocatoria de Juan Pablo II

El encuentro de León XIV en Buenos Aires también marcó un nuevo antecedente para Argentina, que volvió a recibir a un Papa después de 39 años. Miles de peregrinos llegaron desde diferentes provincias, incluido Jujuy, para participar de la ceremonia realizada en el Monumento a los Españoles, uno de los espacios más emblemáticos de las visitas papales al país.

La multitud ocupó los alrededores del monumento y se extendió a lo largo de la avenida del Libertador, formando un corredor de más de dos kilómetros por el que avanzó el papamóvil. Durante la celebración, León XIV centró su mensaje en la importancia de las familias, las dificultades económicas y sociales y la necesidad de mantener la esperanza frente a las situaciones de crisis.

La convocatoria superó las estimaciones de asistencia a la misa por la paz que Juan Pablo II celebró en ese mismo sector de Buenos Aires en junio de 1982, durante su primera visita al país, y que reunió alrededor de 2 millones de personas.

También superó la multitud estimada para la misa de 1987, cuando Juan Pablo II regresó a Argentina y encabezó una celebración de Domingo de Ramos en la avenida 9 de Julio.

Para León XIV, la jornada del lunes representó además un récord personal desde su elección como Papa en mayo de 2025.

Hasta entonces, sus celebraciones más numerosas habían sido las realizadas durante el Jubileo de los Jóvenes en Roma y una misa en Madrid, con asistencias de alrededor de un millón y entre un millón y un millón y medio de fieles, respectivamente.

La visita a Argentina continuará este martes con una nueva misa multitudinaria en Córdoba, mientras que el miércoles 11 de noviembre está prevista otra celebración en Luján.

Así, la misa de Palermo ya forma parte de las grandes convocatorias religiosas internacionales y constituye uno de los acontecimientos más multitudinarios registrados durante una visita papal a Argentina.