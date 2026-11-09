Jujeños viajan a Córdoba para ver al Papa León XIV: "Es un acontecimiento histórico"

Con alegría, emoción y muchas expectativas, un grupo de peregrinos jujeños emprendió viaje hacia Córdoba para participar de la misa que encabezará el Papa León XIV este martes 10 de noviembre. Antes de partir, los fieles dialogaron con Canal 4 y compartieron qué significa para ellos tener la posibilidad de encontrarse con el Sumo Pontífice durante su visita a la Argentina.

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País. Los mensajes de los peregrinos jujeños en Buenos Aires para el Papa León XIV

Entre abrazos, preparativos y despedidas, los viajeros expresaron su entusiasmo por vivir una jornada que consideran histórica para la Iglesia argentina. Algunos destacaron los mensajes que el Papa transmitió durante sus primeras actividades en el país, mientras que otros hablaron de sus deseos de llevar palabras de esperanza a sus familias y comunidades.

“Estamos por ir a participar de ese acontecimiento histórico y lleno de bendiciones para todos”, expresó una de las peregrinas, quien destacó especialmente el mensaje que León XIV dedicó a las familias durante su visita.

La mujer señaló que las palabras del Pontífice estuvieron centradas en la importancia de cuidar a los seres queridos, especialmente a los niños y jóvenes. También contó que siguió las repercusiones de sus actividades a través de las redes sociales y destacó el impacto que generó su llegada entre los fieles.

Jujeños viajan a ver al Papa León XIV a Córdoba.

Otro de los viajeros manifestó su alegría por concretar un viaje que esperaba desde hacía varios días. “Nos sentimos contentos por acompañar al Papa, así que nos llevamos algo bueno de acá de Jujuy. Esperamos tantos días que ya estamos contentos todos”, comentó.

Jujeños viajan a ver al Papa León XIV a Córdoba.

La expectativa también se reflejó en quienes imaginaban cómo sería la celebración en Córdoba. Entre sonrisas y emoción, una peregrina aseguró que llevaba pañuelos preparados para el encuentro y destacó el clima de alegría que se vivía antes de la partida.

Qué le pedirán los peregrinos jujeños al Papa León XIV

Una de las fieles contó que, más allá de sus pedidos personales, decidió pensar en un deseo especial para el Pontífice. “Todo le pedimos, pero nadie le ofrece, entonces yo decía que se cuide, que él esté bien, que Dios lo bendiga”, expresó.

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También manifestó que pedirá por su familia y por la unión de las personas. Aunque aseguró sentirse tranquila antes de comenzar el recorrido, reconoció que la emoción estaba presente desde los preparativos.

Otra joven de San Salvador de Jujuy contó que esperaba con muchas ganas esta oportunidad. Al imaginar el encuentro con León XIV, sostuvo: “Algo que voy a recordar acá 50, 100 años”, y destacó que el mensaje de unidad del Papa le resulta especialmente inspirador.

Jujeños viajan a ver al Papa León XIV a Córdoba.

Peregrinos de las parroquias de Jujuy llevarán el mensaje del Papa a sus comunidades

Entre los participantes también se encontraban integrantes de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, del barrio Mariano Moreno, quienes viajaron con la intención de acompañar a los jóvenes y compartir posteriormente la experiencia con su comunidad.

Una de las representantes explicó que esperan recibir el mensaje del Santo Padre y transmitirlo a las familias de la parroquia. El objetivo es que quienes no pudieron trasladarse también puedan conocer lo vivido durante la celebración y acercarse a la vida religiosa.

De esta manera, los peregrinos jujeños iniciaron su recorrido hacia Córdoba con la expectativa de participar de la misa del martes y regresar a la provincia con recuerdos, testimonios y mensajes para compartir con sus seres queridos.