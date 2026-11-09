Detuvieron en Bahía Blanca a un hombre acusado de amenazar de muerte al papa León XIV

Un hombre en Bahía Blanca amenazó al Papa mediante un llamado al 911

Un hombre de 58 años fue detenido en Bahía Blanca, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV a través de una llamada al servicio de emergencias 911. El procedimiento se realizó este domingo, luego de una investigación de la Policía bonaerense que permitió identificar al sospechoso y localizar su domicilio.

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El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre, cuando el hombre se comunicó con el sistema de emergencias y pronunció una amenaza contra el Sumo Pontífice. Según trascendió, durante la llamada expresó: “911, muerte al Papa HDP”.

La comunicación quedó registrada por el Centro de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911. A partir de ese momento, efectivos de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía bonaerense iniciaron una investigación para determinar quién había realizado la llamada.

Los investigadores solicitaron información sobre la titularidad de la línea telefónica desde la cual se había efectuado la comunicación y llevaron adelante distintas tareas para establecer la identidad del presunto autor.

Con los elementos reunidos, intervino la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Martínez, junto con el Juzgado Federal de Garantías N° 2, encabezado por Santiago Inchausti.

Tras la autorización judicial, el domingo se concretó un allanamiento en una vivienda de Bahía Blanca. Durante el operativo, los efectivos detuvieron a Flavio Ariel Perrone, de 58 años, y secuestraron un teléfono celular que quedó a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

Otros dos episodios bajo investigación

La detención se suma a otros procedimientos realizados en el marco de las investigaciones por amenazas contra el papa León XIV durante su visita a la Argentina.

El primero de los casos se registró el viernes 6 de noviembre, cuando se inició una investigación por otra amenaza de muerte contra el Pontífice, también realizada mediante una llamada al 911.

En esa oportunidad, el sospechoso fue identificado como Damián Giles, un albañil de 49 años que fue localizado en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar.

Por orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la Policía Federal allanó su domicilio y concretó la detención. En el procedimiento secuestraron tres teléfonos celulares, uno de los cuales habría sido utilizado para realizar la amenaza, además de un dron cuyas capacidades quedaron bajo investigación.

Giles fue imputado inicialmente por los delitos de amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.

La investigación continúa

Los tres episodios quedaron bajo la órbita de la Justicia federal, que busca determinar las circunstancias de cada amenaza y establecer si existen otros elementos de interés para las causas.

Mientras tanto, los dispositivos electrónicos secuestrados serán parte de las medidas de investigación destinadas a reunir pruebas y esclarecer los hechos.