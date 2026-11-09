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9 de noviembre de 2026 - 17:33
País.

El músico que conoció a tres Papas y hoy se dio un emotivo abrazo con León XIV en Argentina

El artista santafesino que tocó con León Gieco, recibió un abrazo de León XIV en Claypole. Conoció a Juan Pablo II en 1987 y a Francisco en 2018.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
&nbsp;Pancho Chevez estuvo con Juan Pablo II, Papa Francisco y el Papa León XIV.&nbsp;

 Pancho Chevez estuvo con Juan Pablo II, Papa Francisco y el Papa León XIV. 

Uno de los momentos más emotivos de la visita del Papa León XIV a la Argentina ocurrió este lunes durante su llegada al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. Allí, el Sumo Pontífice se detuvo para saludar y abrazar a Francisco "Pancho" Chévez, un músico santafesino con discapacidad que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a tres Papas.

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El encuentro quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial. Mientras León XIV se desplazaba hacia la institución, advirtió la presencia de Panchito entre las personas que lo esperaban, juntó las manos en señal de sorpresa, se acercó para conversar con él y finalmente le dio un abrazo. El artista había viajado especialmente para conocer al Pontífice y transmitirle un mensaje de amor y de paz.

Quién es Pancho Chévez, el músico que abrazó al Papa León XIV

Francisco Chévez, conocido como Panchito, nació en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. Desde pequeño estuvo vinculado al Hogar San Roque, una institución que brinda acompañamiento a personas con discapacidad. Nació sin extremidades y desarrolló una trayectoria artística como cantante, compositor y armonicista.

La música ocupa un lugar central en su vida. A lo largo de los años, Chévez recorrió escenarios de distintas provincias argentinas, grabó discos y compartió presentaciones con reconocidos artistas nacionales.

Antes de encontrarse con León XIV, Panchito había manifestado su deseo de acercarse al Santo Padre y transmitirle “un mensaje de amor y de paz”. Incluso, en una entrevista con Radio 2 de Rosario, contó que tenía pensado llevar su armónica, por si surgía la oportunidad de tocar durante el encuentro.

De Juan Pablo II a Francisco: los encuentros de Pancho con tres Papas

La historia de Pancho Chévez con los pontífices comenzó el 11 de abril de 1987, cuando tenía ocho años. Durante la visita de Juan Pablo II a Rosario, el pequeño recibió su Primera Comunión de manos del Papa, en una celebración multitudinaria realizada en el Monumento Nacional a la Bandera.

Aquel momento marcó profundamente su vida. En una entrevista con el diario La Capital, recordó: “Eso marcó mi vida para siempre, ya que el Papa no sólo me dio mi primera comunión sino que me sostuvo en sus brazos”.

Más de tres décadas después, el 27 de junio de 2018, Pancho pudo conocer al Papa Francisco en el Vaticano. Viajó a Europa junto a una delegación del Hogar San Roque y, gracias a gestiones del Arzobispado de Rosario, participó de una audiencia con el Pontífice argentino.

Ahora, en noviembre de 2026, sumó un tercer encuentro a su historia. Esta vez fue León XIV quien se acercó para saludarlo y abrazarlo durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole.

Su historia con León Gieco y el proyecto Mundo Alas

Además de su vínculo con la Iglesia, Pancho Chévez tiene una importante trayectoria musical junto a León Gieco, a quien conoció en 1995. Desde entonces, el reconocido cantautor argentino acompañó su desarrollo artístico y lo incorporó a diferentes proyectos musicales.

Uno de los más conocidos fue Mundo Alas, una iniciativa impulsada por Gieco que reunió a músicos, cantantes, bailarines y artistas con discapacidad. El proyecto incluyó una gira por diferentes provincias argentinas y un documental estrenado en 2009 que mostró las historias de vida y las expresiones artísticas de sus protagonistas.

Chévez también desarrolló su carrera como solista y presentó producciones discográficas como Ay, mi país. A lo largo de su trayectoria compartió escenarios con bandas y músicos como La Renga, Bersuit, Las Pelotas y Cielo Razzo, además de recibir reconocimientos por su trabajo artístico, entre ellos un Premio Gardel a la Integración.

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