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8 de noviembre de 2026 - 21:21
Salta.

Un camión minero volcó en Ruta 51 y su conductor fue hospitalizado

El accidente ocurrió cerca de San Antonio de los Cobres, en la Puna salteña. El conductor fue trasladado al hospital y se investigan las causas del vuelco

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Un camión minero volcó en Ruta 51 y su conductor fue hospitalizado

Un camión minero volcó en Ruta 51 y su conductor fue hospitalizado

Un camión de logística minera volcó este domingo 8 de noviembre sobre la ruta nacional 51, en la provincia de Salta, mientras se dirigía hacia un proyecto minero ubicado en la Puna. Como consecuencia del accidente, el conductor debió ser asistido y trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica.

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El siniestro ocurrió a aproximadamente 15 kilómetros de San Antonio de los Cobres, en inmediaciones del empalme con la ruta provincial 129. Por motivos que todavía se investigan, el vehículo perdió la estabilidad y terminó volcado sobre la calzada.

El conductor fue trasladado al hospital de San Antonio de los Cobres

Tras el accidente, el camionero recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue derivado al hospital Nicolás Pagano, ubicado en San Antonio de los Cobres, donde quedó bajo atención médica.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones que sufrió el conductor ni se dio a conocer un parte médico actualizado sobre su estado de salud.

Investigan las causas del vuelco en la ruta 51

De acuerdo con la información difundida por Red Vial de Minería, el camión se encontraba realizando tareas vinculadas a la logística minera y tenía como destino un proyecto ubicado en la región de la Puna salteña.

Las circunstancias que provocaron el vuelco todavía no fueron determinadas. Se busca establecer qué ocurrió antes de que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara volcando sobre la ruta.

El accidente se registró en un sector de la ruta nacional 51, una vía utilizada para el transporte de cargas y el desarrollo de actividades vinculadas a los proyectos mineros de la región.

Por el momento, no se informó oficialmente si el siniestro provocó interrupciones en la circulación vehicular ni si hubo otros vehículos involucrados.

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