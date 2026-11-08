Paro nacional universitario: docentes convocan a siete días de medidas de fuerza

Los docentes de las universidades nacionales realizarán un Paro Nacional de siete días , desde el jueves 12 hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026, en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para el sistema universitario público. En Jujuy, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) confirmó que se sumará a la medida.

Jujuy. Paro universitario del 28 de octubre al 3 de noviembre: docentes de Jujuy se suman a la medida

La convocatoria fue impulsada por CONADU, CONADU Histórica, la CTA Autónoma y otras organizaciones gremiales del sector. La protesta tendrá alcance nacional y alcanzará a las universidades públicas de todo el país.

Entre los principales motivos de la medida se encuentra el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, una de las demandas centrales de las organizaciones gremiales.

Además, los sindicatos exigen el pago inmediato de la deuda salarial con los docentes universitarios y preuniversitarios.

Otro de los puntos centrales es la discusión del presupuesto nacional para 2027. Las organizaciones reclaman que contemple los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario y garantice el sostenimiento de las universidades públicas.

Cómo será el paro universitario en Jujuy

En la provincia, ADIUNJu confirmó su adhesión al paro nacional convocado para el 12 al 18 de noviembre. De esta manera, los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy se sumarán a las jornadas de protesta.

La medida se enmarca en el reclamo nacional por una recomposición salarial, el pago de los montos adeudados y el cumplimiento de la normativa que establece el financiamiento del sistema universitario.

El alcance concreto de la medida en cada facultad y unidad académica dependerá de la adhesión de los docentes y de las decisiones institucionales.

Cuándo será el paro y qué alcance tendrá

El paro nacional se extenderá durante siete días consecutivos, del 12 al 18 de noviembre. La convocatoria comprende a las instituciones universitarias nacionales de todo el territorio argentino.

Las organizaciones gremiales buscan visibilizar la situación salarial de los trabajadores de la educación superior y reclamar recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.