ATE anunció un paro nacional para el jueves 15: qué servicios afectará

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre , en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei . La jornada incluirá asambleas y movilizaciones en distintas provincias y podría generar interrupciones en organismos públicos nacionales, provinciales y municipales.

Jujuy. ATE anunció paro por 48 horas en los aeropuertos: cómo afectará a los vuelos en Jujuy

La convocatoria fue confirmada por la conducción nacional del sindicato , encabezada por Rodolfo Aguiar, que reclamará la derogación completa del decreto. En la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores se concentrarán desde las 13:30 frente al Congreso de la Nación, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria y una sesión especial de la Cámara de Diputados.

Según informó el gremio, la medida de fuerza podría provocar restricciones en la atención de diferentes dependencias públicas. El impacto dependerá del nivel de adhesión de los trabajadores y de las modalidades que adopte cada distrito.

Hospitales públicos: se garantizarán guardias mínimas y atención de urgencias.

ANSES y PAMI: el sindicato anticipó que únicamente se atenderán emergencias.

Aeropuertos y vuelos: podrían registrarse complicaciones en las operaciones aéreas por la participación de trabajadores de ANAC y controladores aéreos.

Recolección de residuos: podrían producirse interrupciones en distintas localidades.

Educación: posibles restricciones en las tareas del personal auxiliar.

Migraciones y aduanas: podrían verse afectados los controles migratorios y sanitarios.

Tránsito y transporte: la protesta alcanzará a agentes de tránsito y trabajadores de organismos como la CNRT.

También podrían registrarse alteraciones en los servicios de guardias urbanas, medios públicos y otras dependencias estatales.

Cómo impactará el paro nacional en Jujuy

La convocatoria de ATE tiene alcance nacional e incluye movilizaciones en las distintas provincias. Sin embargo, cada conducción provincial deberá definir la modalidad de protesta y el nivel de participación de sus trabajadores.

ATE anunció un paro nacional para el jueves 15

En Jujuy, todavía resta conocer el alcance específico de la adhesión y qué dependencias provinciales o municipales podrían sufrir modificaciones en su funcionamiento. Por este motivo, se recomienda a quienes tengan turnos o trámites previstos para el jueves 15 de octubre que consulten previamente los canales oficiales de cada organismo.

Por qué ATE convocó al paro nacional

El principal reclamo del sindicato es la derogación del DNU 70/23, una de las primeras medidas implementadas por el Gobierno nacional al inicio de la gestión de Javier Milei.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el alcance de las reformas introducidas por el decreto y sostuvo: “Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo”.

El dirigente también cuestionó el uso de decretos para introducir cambios legislativos y afirmó: “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma”.

La organización sindical plantea que las modificaciones establecidas por el DNU afectan diferentes sectores de la economía, la administración pública y los derechos de los trabajadores.

El Congreso debatirá el DNU en medio de las protestas

El paro coincidirá con una sesión especial convocada por bloques opositores en la Cámara de Diputados para el jueves a las 14. El objetivo será debatir el rechazo del DNU 70/23, que ya recibió el voto negativo del Senado en marzo de 2024. Para iniciar la sesión, la oposición necesitará reunir un mínimo de 129 diputados que permitan alcanzar el quórum.

La discusión también estará atravesada por la situación de la Ley de Tierras, cuya derogación mediante el artículo 154 del DNU fue suspendida provisionalmente por una medida cautelar de la Corte Suprema.

En paralelo, organizaciones universitarias se movilizarán para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.

De esta manera, el jueves 15 de octubre estará marcado por una jornada de protestas sindicales y universitarias, mientras el Congreso deberá definir si avanza el tratamiento del decreto presidencial.