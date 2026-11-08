Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al Papa León XIV

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al apa León XIV

La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de 49 años acusado de amenazar de muerte al papa León XIV, durante un operativo realizado el sábado por la noche en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, a pocas horas de la llegada del Pontífice al país.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 21, en la vivienda del sospechoso, luego de una investigación que comenzó el viernes 6 de noviembre y que contó con la intervención de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Justicia Federal de Campana.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y un dron. Uno de los dispositivos móviles habría sido utilizado para realizar la llamada intimidatoria, mientras que las capacidades operativas del aparato aéreo también quedaron bajo investigación.

La causa se inició el viernes 6 de noviembre, a las 16:30, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal recibió información sobre una comunicación telefónica que contenía amenazas contra la vida de León XIV.

Ante la gravedad del hecho, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó la acción penal. La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N° 2, a cargo de Agustín Ocampo.

En las tareas participaron efectivos de la DUIA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, integrantes de la SIDE y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta última dependencia aportó información requerida por los investigadores para avanzar con las medidas de identificación y localización del sospechoso.

De acuerdo con los datos difundidos sobre el expediente, las tareas de campo y el análisis de la información permitieron identificar al hombre y ubicar un domicilio relacionado con la amenaza en menos de 24 horas desde el inicio de la investigación.

Qué encontraron en la casa del detenido

El allanamiento se realizó en una vivienda de Villa Rosa, partido de Pilar, donde los efectivos concretaron la detención del hombre, de 49 años y ocupación obrero.

En el lugar secuestraron tres teléfonos celulares. Uno de ellos habría sido el utilizado para realizar la llamada que originó la investigación. También incautaron un dron, cuyas características y posibilidades de uso forman parte de las medidas de análisis.

En principio, el sospechoso quedó imputado por los delitos de amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. Esta es la calificación inicial de la causa y la investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo la amenaza.

Por el momento, no trascendió el contenido exacto de la comunicación ni se informó si el detenido habría actuado solo o con la participación de otras personas. Los investigadores también buscan establecer los posibles motivos detrás del hecho y determinar si existen otros elementos vinculados con el caso.

Qué informó la SIDE sobre el operativo

La Secretaría de Inteligencia de Estado comunicó públicamente la detención y destacó el trabajo coordinado entre los organismos de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia.

En su comunicación, el organismo señaló que la articulación entre las distintas áreas permitió avanzar con rapidez en la investigación y concretar el procedimiento en Pilar.

Además, remarcó la importancia de las tareas de prevención y detección de posibles amenazas en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad durante las actividades previstas.

La investigación permanece en curso para establecer el alcance de las amenazas, las posibles responsabilidades y si existen otras personas relacionadas con el hecho.

La llegada del papa León XIV y su agenda en Argentina

La detención se produjo en la previa de la llegada de León XIV a la Argentina. El arribo del Pontífice está previsto para este domingo 8 de noviembre, a las 16:30, en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, Uruguay.

El Papa permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Ese día partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima, Perú, como parte de una gira regional que también incluye Uruguay.

Durante su estadía, la agenda contempla distintas actividades institucionales, religiosas y encuentros con representantes de diversos sectores. Entre ellas, figura un homenaje en la Plaza San Martín y una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

También está previsto un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad. La programación incluye celebraciones religiosas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de actividades públicas en esas ciudades y en Claypole.

En esta última localidad bonaerense, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione. También mantendrá encuentros con representantes del mundo laboral y referentes de distintas tradiciones religiosas.

Otro de los momentos previstos será una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

La visita marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años. El Gobierno nacional declaró el viaje de interés nacional mediante el decreto 1103/2026, que también estableció feriados con distintos alcances territoriales durante la gira.

Antes de iniciar este recorrido por Sudamérica, León XIV expresó en sus redes sociales: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, en referencia a los años en los que desarrolló su ministerio en Perú.