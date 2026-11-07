"El mate nos enseña a compartir": el mensaje del papa León XIV en Uruguay

En su mensaje durante la celebración en Paysandú, Uruguay, el papa León XIV eligió tres símbolos de la región para reflexionar sobre la fe y la misión de la Iglesia: el puente, los palmares y el mate.

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Al mencionar la tradicional infusión sudamericana, el pontífice generó primero risas y luego aplausos entre los presentes. Incluso debió hacer una pausa antes de continuar con su reflexión.

“Es un símbolo que está presente en cada hogar de este país, cada lugar de estudio, de trabajo, en cada reunión de amigos. Me refiero al mate” , expresó. También contó que esta costumbre llegó hasta Roma y que seguramente acompañó a muchos peregrinos durante el viaje hacia la celebración.

León XIV profundizó en el significado cultural y social del mate y lo presentó como una expresión de los vínculos que unen a las personas.

“Nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan”, sostuvo. Además, destacó que representa la acogida, la integración y los valores comunes.

El Papa también hizo referencia al ritual que rodea esta costumbre sudamericana, donde cada gesto tiene un significado y muchas veces el encuentro se construye sin necesidad de palabras.

El mate como compañía en los momentos de soledad y oración

En otro tramo de su mensaje, el pontífice llevó la reflexión a un plano más íntimo y habló de esos momentos en los que una persona toma mate en soledad.

“Pienso también en los mates que uno toma cuando está solo y acompaña un momento de silencio, de oración”, expresó.

En ese sentido, señaló que muchas personas encuentran en esos espacios la oportunidad de confiarle a Dios sus preocupaciones, necesidades, deseos y anhelos más profundos.

Con una referencia a una costumbre tan arraigada en la vida cotidiana de Sudamérica, León XIV logró acercar su mensaje a la experiencia de miles de fieles y destacar el valor de los pequeños rituales que ayudan a construir comunidad.