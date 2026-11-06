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6 de noviembre de 2026 - 15:35
Jujuy.

Por obras en calle Patricias Argentinas habrá cortes de tránsito y cambios en los recorridos de colectivos

Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre habrá cortes en calle Patricias Argentinas y modificaciones en los recorridos y paradas de colectivos.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Calle Patricias Argentinas: por obras del Ascensor Urbano, habrá cortes de tránsito y cambios en los recorridos de colectivos

Calle Patricias Argentinas: por obras del Ascensor Urbano, habrá cortes de tránsito y cambios en los recorridos de colectivos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre se realizarán cortes de tránsito en la intersección de las calles Patricias Argentinas y San Martín, debido al avance de las obras de construcción del Ascensor Urbano N°4.

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La medida afectará la circulación vehicular en el sector y obligará a modificar temporalmente los recorridos de las unidades del transporte urbano de pasajeros. Además, se trasladarán algunas paradas de colectivos para facilitar el ascenso y descenso de los usuarios.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, solicitaron a los automovilistas y pasajeros prestar atención a los cambios previstos durante ambas jornadas.

Cómo será el recorrido de los colectivos durante el corte

Debido a la interrupción del tránsito sobre calle Patricias Argentinas, las unidades del transporte urbano que habitualmente circulan por la zona deberán realizar un desvío temporal.

El recorrido alternativo establecido por el municipio será el siguiente:

  • Calle Patricias Argentinas.

  • Calle San Martín.

  • Calle Ramírez de Velazco.

  • Avenida 19 de Abril.

  • Retorno al recorrido habitual.

Esta modificación estará vigente durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, mientras se desarrollen los trabajos correspondientes a la construcción del Ascensor Urbano N°4.

Dónde estarán ubicadas las paradas de colectivos

Otro de los cambios anunciados por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy tiene que ver con la ubicación de las paradas del transporte público. Durante las jornadas en las que se realicen los cortes, las paradas serán trasladadas a calle San Martín, en el tramo comprendido entre Patricias Argentinas y Ramírez de Velazco.

Por este motivo, se recomienda a los pasajeros tener en cuenta la nueva ubicación antes de dirigirse a tomar el colectivo, especialmente a quienes utilizan habitualmente las paradas del sector afectado.

Piden circular con precaución en calle Patricias Argentinas

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron a conductores y usuarios del transporte público circular con precaución y respetar las modificaciones establecidas durante el fin de semana. Los cortes y desvíos forman parte de las medidas necesarias para permitir el avance de la construcción del Ascensor Urbano N°4, una obra que se desarrolla en la capital jujeña.

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