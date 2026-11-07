Paso de Jama: habilitado, aunque advierten por las condiciones para circular

La Secretaría de Seguridad Vial (SSV) de Jujuy dio a conocer el estado de transitabilidad de las rutas para este sábado 7 de noviembre y confirmó que el Paso de Jama se encuentra habilitado para circular en ambos sentidos . De todas maneras, solicitaron a los conductores transitar con precaución por las condiciones climáticas registradas en la zona de alta montaña.

Frontera. Paso de Jama habilitado: el horario para ambos sentidos será de 8 a 20

El principal paso fronterizo e ntre Jujuy y Chile permanece operativo para todo tipo de vehículos . De acuerdo con la información proporcionada por personal de Migraciones, la atención se realiza de 8 a 20, tanto en horario argentino como chileno.

Si bien el cruce se encuentra habilitado, las autoridades recomiendan prestar atención durante todo el recorrido y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Uno de los factores que requiere mayor atención es el clima. El reporte de Seguridad Vial indicó que la zona presenta condiciones de cielo seminublado, una temperatura de 1 grado y vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden dificultar la circulación, especialmente para vehículos de gran porte y conductores que no están acostumbrados a transitar por caminos de altura.

Por este motivo, se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia prudencial entre vehículos y evitar maniobras bruscas.

Advertencia para quienes viajan por la ruta CH-27

Otro de los puntos señalados en el informe tiene que ver con el estado de la ruta chilena CH-27, donde la circulación también requiere precaución.

En particular, se informó sobre la presencia de un automóvil Toyota abandonado y sin ruedas, ubicado a la altura del kilómetro 43,500, sobre el margen derecho de la berma.

La advertencia es importante para quienes realizan el trayecto entre Jujuy y Chile, ya que deberán mantenerse atentos a las condiciones del camino y a posibles obstáculos durante el recorrido.

Recomendaciones para viajar por el Paso de Jama

Antes de emprender un viaje hacia Chile o regresar a Jujuy, es importante tener en cuenta algunas medidas de seguridad:

Consultar el estado actualizado de las rutas y del paso fronterizo.

Respetar los límites de velocidad y las indicaciones viales.

Circular con precaución ante la presencia de fuertes vientos.

Mantener una distancia segura con otros vehículos.

Verificar el estado general del vehículo antes de salir.

El Paso de Jama es una conexión fundamental para el tránsito de particulares, transportistas y turistas entre Argentina y Chile. Por eso, conocer las condiciones de circulación antes de viajar permite prevenir inconvenientes y realizar el recorrido de manera más segura.