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7 de noviembre de 2026 - 09:08
Jujuy.

Fuerte choque frontal en Villa Jardín de Reyes: dos personas quedaron atrapadas en una camioneta

El siniestro ocurrió sobre la avenida Jorge Cafrune, a la altura del ingreso a Villa Jardín de Reyes. Colisionaron un automóvil y una camioneta. Bomberos debieron utilizar herramientas hidráulicas para rescatar a dos ocupantes que habían quedado atrapados.

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Por  Verónica Pereyra
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Bomberos rescataron a dos personas atrapadas

El impacto provocó importantes daños en la parte delantera de ambos vehículos. En el automóvil viajaban dos jóvenes que pudieron salir por sus propios medios luego de que se activaran los airbags. Ambos recibieron asistencia del personal del SAME.

La situación más compleja se presentó en la camioneta, donde un hombre y una mujer quedaron atrapados en el interior de la cabina, entre los hierros retorcidos. Para liberarlos, los bomberos utilizaron herramientas hidráulicas y trabajaron sobre la estructura del vehículo. En el lugar también intervinieron varias unidades del SAME y se solicitó apoyo para trasladar a los heridos a centros de salud.

Fuerte choque en Reyes

Fuerte choque en Reyes

Qué se sabe sobre el estado de los involucrados

Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales. Según los datos difundidos durante el operativo, al menos una de las personas que permanecía atrapada estaba consciente. Las causas del choque y el estado de salud de todos los involucrados todavía no fueron precisados oficialmente.

NOTICIA EN DESARROLLO

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