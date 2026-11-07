Fuerte choque frontal en Villa Jardín de Reyes: dos personas quedaron atrapadas en una camioneta

Un fuerte choque se registró durante la mañana de este sábado en la avenida Jorge Cafrune, a la altura del ingreso a Villa Jardín de Reyes, en San Salvador de Jujuy. Por causas que todavía se investigan, un automóvil gris y una camioneta Ford azul, de modelo antiguo, protagonizaron un choque frontal.

De acuerdo con los primeros testimonios, la camioneta habría invadido el carril contrario e impactado contra el automóvil, que circulaba en dirección a Reyes. Sin embargo, esta versión deberá ser verificada por las autoridades.

Bomberos rescataron a dos personas atrapadas El impacto provocó importantes daños en la parte delantera de ambos vehículos. En el automóvil viajaban dos jóvenes que pudieron salir por sus propios medios luego de que se activaran los airbags. Ambos recibieron asistencia del personal del SAME.

La situación más compleja se presentó en la camioneta, donde un hombre y una mujer quedaron atrapados en el interior de la cabina, entre los hierros retorcidos. Para liberarlos, los bomberos utilizaron herramientas hidráulicas y trabajaron sobre la estructura del vehículo. En el lugar también intervinieron varias unidades del SAME y se solicitó apoyo para trasladar a los heridos a centros de salud.

Fuerte choque en Reyes Qué se sabe sobre el estado de los involucrados Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales. Según los datos difundidos durante el operativo, al menos una de las personas que permanecía atrapada estaba consciente. Las causas del choque y el estado de salud de todos los involucrados todavía no fueron precisados oficialmente. NOTICIA EN DESARROLLO

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