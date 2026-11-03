El arquero que protagonizó el trágico choque con Jesús de Miguel cerró sus redes sociales

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife de 30 años, continúa generando repercusiones en el fútbol español. Jesús Owono, arquero del Andorra que protagonizó el choque durante el partido, decidió cerrar su cuenta de Instagram tras recibir mensajes y amenazas. Mientras tanto, podría enfrentar una sanción deportiva de hasta 12 partidos y la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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Luego de confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel este martes 3 de noviembre, el arquero del Andorra tomó la decisión de desactivar su cuenta de Instagram.

Según informó el diario español AS, el guardameta recibió numerosos mensajes en las redes sociales después del accidente ocurrido durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

Su perfil de Instagram dejó de estar disponible , mientras que su cuenta de X permanecía sin actividad desde hacía aproximadamente dos años.

De acuerdo con la información publicada por medios españoles, Owono se encontraba profundamente afectado por lo sucedido. El Andorra también expresó públicamente su pesar por la muerte del delantero y acompañó a sus familiares y compañeros.

Qué sanción podría recibir Jesús Owono por el choque

El arquero fue expulsado con tarjeta roja directa por la acción que terminó con De Miguel inconsciente sobre el campo de juego.

En el acta oficial, el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández señaló que el guardameta impactó con su pierna en alto sobre su adversario, utilizando fuerza excesiva mientras ambos disputaban la pelota.

A partir de esta descripción, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) deberá evaluar la sanción correspondiente.

El artículo 102 del Código Disciplinario establece una suspensión de entre cuatro y doce partidos cuando una acción violenta durante el juego provoca consecuencias graves para un adversario.

Por lo tanto, Owono podría recibir hasta 12 fechas de suspensión, aunque todavía no existe una resolución definitiva y la decisión dependerá del análisis del organismo disciplinario.

La Policía investiga la muerte de Jesús de Miguel

Además de las posibles consecuencias deportivas, la Policía Nacional de España abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las actuaciones están a cargo del Grupo de Homicidios de Santa Cruz de Tenerife y el caso ya se encuentra bajo supervisión judicial.

Según informaron fuentes judiciales españolas, la apertura de una investigación es un procedimiento habitual cuando se produce una muerte por causas no naturales, incluso si se trata de un accidente.

Esto significa que la existencia de una investigación no implica automáticamente que Owono haya cometido un delito ni determina su responsabilidad penal.

Las autoridades deberán analizar las pruebas, las circunstancias del impacto y los informes correspondientes antes de establecer si existe algún tipo de responsabilidad.

Cómo fue el accidente durante el Tenerife-Andorra

El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Jesús de Miguel intentaba avanzar con la pelota cuando Owono salió de su arco para disputar el balón. En esa acción, el guardameta impactó con su rodilla contra el delantero, quien cayó desplomado sobre el césped.

Los jugadores de ambos equipos pidieron asistencia médica inmediata al advertir la gravedad de la situación.

De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio y recibió atención de emergencia antes de ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Pese a los esfuerzos médicos, el futbolista falleció durante la mañana del martes 3 de noviembre.

El partido fue suspendido cuando el marcador estaba igualado 2-2, luego de que los representantes de ambos equipos manifestaran que no se encontraban en condiciones emocionales de continuar jugando.

El mensaje del Andorra tras la muerte de Jesús de Miguel

La institución española expresó su dolor por lo ocurrido y publicó un mensaje de acompañamiento a la familia del futbolista del Tenerife.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel" "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel"

La muerte del delantero provocó numerosas muestras de condolencias de clubes, futbolistas e instituciones deportivas de España y otros países.

Mientras el fútbol español continúa de luto, las autoridades deportivas y judiciales deberán determinar los pasos a seguir en relación con la acción que protagonizó Jesús Owono.