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3 de noviembre de 2026 - 09:42
Jujuy.

Aumentó la nafta en Jujuy: la Súper ya cuesta $2.279

Nuevo aumento de nafta en Jujuy: la Súper cuesta $2.279 y la Infinia $2.469 en una estación de la capital. Los precios no son uniformes.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Aumentó la nafta en Jujuy: la Súper ya cuesta $2.279 &nbsp;

Aumentó la nafta en Jujuy: la Súper ya cuesta $2.279

 

Precios de combustible domingo 1 de noviembre &nbsp;2026 - Jujuy

Precios de combustible domingo 1 de noviembre  2026 - Jujuy

Precios de combustible martes 3 de noviembre&nbsp; 2026 - Jujuy

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Desde una estación de servicio de la capital jujeña confirmaron a TodoJujuy que los valores vienen modificándose de manera constante, incluso con pequeñas variaciones entre una jornada y otra. Sin embargo, el ajuste de este martes volvió a llamar la atención por su impacto en el precio final que pagan los conductores.

Cuánto cuesta la nafta y el gasoil en Jujuy este martes

De acuerdo con el relevamiento realizado por TodoJujuy en una estación de servicio de la bandera YPF, los precios registrados este martes 3 de noviembre son los siguientes:

  • Nafta Súper: $2.279 por litro.

  • Nafta Infinia: $2.469 por litro.

  • Diésel 500: $2.509 por litro.

  • Infinia Diésel: $2.719 por litro.

  • GNC: $1.244 por metro cúbico.

Con estos valores, llenar un tanque de 40 litros de nafta Súper representa un gasto de $91.160, mientras que cargar la misma cantidad de Infinia cuesta $98.760. Si se toma como referencia un incremento aproximado de $13 por litro de Súper, una carga de 40 litros implica pagar unos $520 más que antes de esta última actualización.

Los precios relevados corresponden a una estación específica y pueden presentar diferencias respecto de otros puntos de venta.

Precios de combustible martes 3 de noviembre 2026 - Jujuy

Precios de combustible martes 3 de noviembre 2026 - Jujuy

Por qué los combustibles tienen distintos precios en Jujuy

Una de las particularidades del sistema actual es que los valores no son necesariamente iguales en todas las estaciones de servicio, incluso cuando pertenecen a la misma bandera.

Desde el sector explicaron a TodoJujuy que las actualizaciones se realizan con frecuencia, por lo que los conductores pueden encontrar diferencias entre estaciones de distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Esta modalidad de precios variables hace que una misma variedad de combustible pueda tener distintos valores según el establecimiento y el momento en que se realiza la carga.

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