YPF subirá la nafta y el gasoil desde este sábado en todo el país

YPF confirmó que desde las 00:00 de este sábado aumentará un 1% promedio el precio de la nafta y el gasoil en todo el país. La actualización llega luego de varios días en los que la compañía mantuvo sus valores, mientras otras petroleras privadas aplicaron incrementos de entre 2% y 5%.

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La empresa vinculó la decisión con la evolución del precio internacional del crudo, luego de que el barril de Brent se ubicara por encima de los US$100 , en un contexto marcado por la extensión del conflicto en Medio Oriente.

“ Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo ”, informó YPF.

El mecanismo busca evitar trasladar de manera inmediata toda la volatilidad internacional al mercado local y ajustar los valores de acuerdo con la evolución de la demanda.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, había anticipado que los precios serían revisados según el comportamiento del mercado. “Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes que se están teniendo, porque esto dejó de ser algo de corto plazo”, explicó.

También señaló que YPF continuará utilizando su sistema de micropricing, que permite realizar modificaciones específicas según factores como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las distintas zonas geográficas.

“YPF va a ir moviendo en función de la demanda. Vamos a seguir con el proyecto que llamamos ‘buffer’”, indicó Marín.

Las ventas de combustibles volvieron a caer

La actualización se produce en un escenario de menor consumo. Durante agosto, la venta de nafta y gasoil cayó 2,19% interanual, con 1.389.254 metros cúbicos comercializados.

En comparación con julio, sin embargo, las ventas crecieron 0,57%. En lo que va de 2026, el sector registró mejoras únicamente en enero y luego acumuló siete meses consecutivos de caída, con un retroceso del 2,4%.