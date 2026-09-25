Argentina y Colombia definen el segundo puesto en los Juegos Suramericanos

El medallero de los Juegos Suramericanos: la pelea entre Argentina y Colombia por el 2° lugar.

A falta de dos días para que finalicen los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , la delegación argentina continúa ubicada en el segundo puesto del medallero y amplió la diferencia respecto de Colombia, que acumula 58 medallas de oro frente a las 65 obtenidas por el conjunto nacional.

De esta manera, Argentina permanece por detrás de Brasil , que lidera la competencia. Brasil ya superó la barrera de las 100 medallas de oro y se encamina a quedarse con la decimotercera edición de este evento deportivo multidisciplinario, considerado uno de los más relevantes de la región. La competencia reúne a 15 países y funciona como antesala de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 , que a su vez serán el paso previo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

En el acumulado de todas las disciplinas disputadas hasta el momento, Argentina aventaja a Colombia por más de 70 medallas : suma 240 preseas frente a las 159 de la delegación colombiana. Sin embargo, la clasificación del medallero se determina en función de la cantidad de medallas de oro obtenidas por cada país.

Por este motivo, la definición se extenderá hasta el próximo sábado , jornada en la que concluirán las competencias y se llevará a cabo la ceremonia de clausura de unos Juegos que dejarán una huella en la región por su organización e infraestructura de primer nivel . En este contexto, surge la pregunta sobre si Argentina tiene posibilidades de terminar en el segundo lugar. La respuesta es sí.

Un dato que permite dimensionar el desempeño de la delegación nacional es la comparación con la edición de Asunción 2022. En aquella oportunidad, Argentina terminó tercera con 197 medallas, distribuidas en 58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce, mientras que Colombia finalizó segunda con 255 preseas, entre ellas 79 doradas.

Ahora, el escenario es diferente: Argentina ya superó aquella cantidad de podios antes de que concluyan los Juegos y quedó bien posicionada a partir de las medallas conseguidas este jueves en raquetball, frontón y el esperado canotaje de velocidad.

La delegación argentina encontró en varias disciplinas el impulso necesario para mantenerse en la pelea por el segundo lugar del medallero. Una de las principales fue la esgrima, que aportó cinco medallas de oro, entre ellas las obtenidas por los hermanos Pascual e Isabel Di Tella, quienes sumaron 11 preseas en total.

Las disciplinas que explican el buen rendimiento argentino

La gimnasia artística también tuvo una participación destacada, con cinco títulos dorados y una actuación sobresaliente de Julieta Pasos, responsable de cuatro de esos oros, incluido el campeonato en el All Around individual. A su vez, el tiro deportivo aportó importantes resultados mediante Fernanda Russo y Julián Gutiérrez, quienes se consagraron en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros y también conquistaron el oro en la competencia mixta.

La natación se convirtió en una de las disciplinas más destacadas para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos, con un aporte de 28 medallas, entre ellas siete de oro. Dentro de esa actuación sobresalió Cecilia Dieleke, quien con apenas 16 años logró obtener una presea en cada una de las siete competencias en las que participó.

La nadadora argentina consiguió tres medallas doradas en los 100 metros espalda, los 50 metros espalda y la posta 4x100 combinado femenino. Además, obtuvo tres platas en el 4x100 combinado mixto, los 200 metros espalda y el 4x100 libre femenino, mientras que completó su cosecha con un bronce en el 4x200 libre femenino.

La experimentada Macarena Ceballos, integrante del equipo olímpico argentino, también tuvo una participación sobresaliente. La nadadora consiguió cuatro medallas de oro, que se sumaron al aporte de la natación y al acumulado general de la delegación. La actuación se produjo en un contexto particular para el equipo, que no pudo contar con Agostina Hein, quien debió ser operada de urgencia por una apendicitis.

La joven de 18 años llegaba a la competencia luego de hacer historia en el torneo Pan Pacific de California, uno de los eventos internacionales más importantes de la natación. Allí obtuvo el bronce en los 400 metros combinados y estableció un nuevo récord sudamericano con un registro de 4:32.54, convirtiéndose en la primera nadadora argentina en conseguir una medalla en la historia del certamen.

Los oros que Argentina todavía puede conseguir

Con las últimas jornadas de competencia todavía por delante, Argentina mantiene la expectativa de sumar nuevas medallas de oro que le permitan consolidarse en el segundo lugar. Entre las posibilidades aparece el handball masculino, donde Los Gladiadores dieron un paso importante al imponerse 18-17 ante Brasil en la main round.

Si logran mantener el rumbo en los partidos restantes, el seleccionado nacional podría quedarse con el título y, junto con la consagración, obtener la clasificación a los Juegos Panamericanos del próximo año.

El surf también aparece entre las disciplinas que pueden aportar nuevas medallas de oro para la delegación nacional. Este viernes se disputarán varias definiciones, entre ellas las que tendrán como protagonista a Isabella Assmann, hija del ex arquero Fabián Assmann y de la modelo Melina Pitra, además de los hermanos Muñoz, oriundos de Miramar.

Por otra parte, aún quedan competencias por desarrollarse en el canotaje de velocidad, una disciplina en la que Argentina aspira a conseguir buenos resultados. Las pruebas tuvieron que ser reprogramadas durante los últimos días debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la Costanera Este.

Entre los principales referentes del canotaje aparece Agustín Vernice, finalista olímpico y mundial, además de ganador de varias medallas en los Juegos Panamericanos. El deportista nacido en Olavarría será una de las principales cartas argentinas para conseguir el oro en su especialidad, el K1 1000, y también competirá en otras pruebas. Los palistas nacionales ya acumulan tres medallas doradas y buscarán ampliar esa cosecha en las definiciones que todavía quedan.

Más oportunidades para ampliar la cosecha de medallas

La delegación argentina también tendrá otras oportunidades de alcanzar el primer puesto. En fútbol, el seleccionado Sub 19 disputará este viernes desde las 15 la final frente a Paraguay. En tenis de mesa, la competencia por equipos masculino contará con la participación de Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo, mientras que en atletismo todas las miradas estarán puestas en Belén Casetta, quien competirá en los 3.000 metros con obstáculos.

En raquetball, la pareja integrada por María José Vargas y Natalia Méndez también aparece entre las representantes argentinas con chances de conseguir nuevas medallas de oro. A su vez, el tenis tendrá oportunidades de ampliar la cosecha nacional, mientras que el vóley masculino consiguió avanzar hasta la instancia decisiva en busca del título.

Las fortalezas de Colombia

En cuanto a Colombia, su desempeño volvió a apoyarse principalmente en dos disciplinas que vienen siendo determinantes para su representación en los últimos años: el ciclismo y el levantamiento de pesas.

En el imponente velódromo de Rafaela, el ciclismo de pista se convirtió en uno de los grandes pilares de la delegación colombiana, con nueve medallas de oro y 12 preseas en total. Una situación similar se dio en la halterofilia, disciplina en la que los cafeteros cosecharon 13 medallas, siete de ellas doradas.

El patinaje de velocidad también resultó determinante para Colombia en el tramo decisivo de los Juegos Suramericanos: consiguió ocho oros sobre un total de 14 medallas. A ese aporte se sumaron los clavados, que aportaron cuatro títulos y ocho preseas en total para la delegación.

En la etapa final de Santa Fe 2026, el tiro con arco aparece como otra de las disciplinas en las que Colombia podría ampliar su cantidad de podios, un aporte que podría resultar determinante en la disputa por el segundo puesto. Además, habrá que seguir de cerca las actuaciones en taekwondo y karate.

Argentina y Colombia, cara a cara en el medallero histórico

En cuanto al historial general de los Juegos Suramericanos, Argentina se encuentra tercera con 582 medallas de oro, 501 de plata y 498 de bronce. El primer lugar corresponde a Brasil, que acumula 940 doradas, 826 plateadas y 802 de bronce, mientras que Colombia ocupa el segundo puesto histórico con 873 oros, 700 platas y 637 bronces.

La Argentina marcó una etapa de amplio dominio durante las seis primeras ediciones de los Juegos Suramericanos, cuya historia comenzó en 1978 con la competencia celebrada en La Paz, Bolivia. Su más reciente consagración en el primer puesto se produjo como local, en Buenos Aires 2006, donde obtuvo 107 medallas de oro, 96 de plata y 93 de bronce, y quedó por encima de Venezuela, Colombia y Brasil.

Ese liderazgo se mantuvo de manera consecutiva a lo largo de las primeras seis ediciones del certamen. La delegación nacional terminó en lo más alto también en Rosario 1982, Santiago 1986, Lima 1990, Valencia 1994 y Cuenca 1998, completando así un período inicial de supremacía en la competencia.

Detalles del dominio colombiano en los Juegos Suramericanos

El deporte colombiano comenzó a marcar una nueva etapa en los Juegos Suramericanos de Medellín 2010. Como anfitriona de aquella edición, la delegación cafetera sacó provecho de la condición de local y consiguió, por primera vez, finalizar al frente del medallero general.

El resultado de aquella competencia tuvo un impacto directo sobre la delegación argentina, que cayó hasta el cuarto puesto de la clasificación, la ubicación más baja que registra en la historia del certamen. Años después, Colombia volvió a demostrar su fortaleza en Cochabamba 2018, edición en la que nuevamente terminó en lo más alto del medallero, esta vez por delante de Brasil.