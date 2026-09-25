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25 de septiembre de 2026 - 13:39
País.

Murió Oscar "El Negro" González Oro, una de las voces históricas de la radio argentina

El “Negro” Oro murió este viernes a los 74 años. Fue periodista, conductor de radio y televisión y una de las voces más reconocibles de los medios argentinos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El periodista y conductor murió este viernes a los 74 años. Marcó una época en la radio argentina y durante años lideró las mañanas con “El oro y el moro”.

El periodista y conductor murió este viernes a los 74 años. Marcó una época en la radio argentina y durante años lideró las mañanas con “El oro y el moro”.

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Nacido el 16 de octubre de 1951 en Mendoza, González Oro estaba a pocas semanas de cumplir 75 años. A lo largo de más de tres décadas desarrolló una carrera marcada principalmente por la radio, aunque también tuvo numerosas participaciones televisivas.

De qué murió Oscar González Oro

Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de su muerte. Las primeras informaciones confirmaron su fallecimiento, pero no precisaron qué cuadro provocó el desenlace. González Oro sí había atravesado problemas de salud importantes en años anteriores. En 2017 sufrió una insuficiencia cardíaca y debió ser sometido a una cirugía en la que le realizaron tres bypass coronarios. El propio conductor había relatado entonces que tenía tres arterias principales comprometidas.

Ese antecedente forma parte de su historia clínica conocida públicamente, aunque no existe por ahora información oficial que permita vincularlo con su fallecimiento de este viernes.

Quién era el Negro González Oro

Oscar Mario González Oro estudió Derecho y Psicología y también tomó clases de teatro antes de consolidar su camino en los medios.

Sus primeros pasos en la radio incluyeron experiencias en FM Playa Verde de Pinamar y Radio Del Plata, pero su nombre alcanzó una enorme popularidad a partir de su desembarco en Radio 10, a fines de la década del 90.

Allí condujo “El oro y el moro”, el programa con el que se convirtió durante años en uno de los principales referentes de las mañanas de la radio argentina.

El ciclo combinaba actualidad, política, deportes, espectáculos, entrevistas y humor. Se mantuvo durante unos 15 años en Radio 10 y llegó a ocupar los primeros lugares de audiencia.

Su estilo directo, su voz grave y la forma de conversar con entrevistados y oyentes terminaron convirtiéndose en algunas de sus características más reconocibles.

Una carrera que también pasó por la televisión

Aunque la radio fue su territorio principal, González Oro tuvo una extensa presencia televisiva. Integró, entre otros ciclos, “Polémica en el Bar”, y también participó de programas de actualidad y entretenimiento. Años más tarde condujo “Los unos y los otros” y en 2023 regresó temporalmente a la televisión para ponerse al frente de “Nosotros a la mañana”, por eltrece. También trabajó en emisoras como La Red y Radio Rivadavia, además de protagonizar distintas etapas en Radio 10.

Su despedida de la radio

“Me llegó la jubilación y en esta profesión se llama retiro” “Me llegó la jubilación y en esta profesión se llama retiro”

En marzo de 2021, después de aproximadamente 35 años de carrera, González Oro anunció que se retiraba de los medios. “Me llegó la jubilación y en esta profesión se llama retiro”, expresó entonces durante su programa La vida misma, por Radio Rivadavia. Entre los motivos explicó que quería recuperar tiempo con sus hijos y disfrutar de otra etapa de su vida.

Su último programa estuvo acompañado por mensajes de familiares, colegas y artistas que habían compartido distintas etapas de su recorrido profesional. El retiro, sin embargo, no fue absoluto. Con el tiempo realizó algunas participaciones y regresos puntuales tanto a la radio como a la televisión.

Su nueva vida en Uruguay

Desde agosto de 2020, González Oro se había instalado en Uruguay, donde encontró una rutina alejada de las exigencias que habían marcado buena parte de su carrera. Vivía en la zona de Punta del Este y en distintas entrevistas aseguró que buscaba dedicar más tiempo a sus hijos, nietos, amigos, viajes y proyectos personales. “Después de décadas sumergido en estudios, perdiéndome capítulos enteros de la vida de mis hijos, merecía este retiro voluntario”, contó en una entrevista publicada en 2023.

Una de las voces que marcó una época

Con González Oro se va uno de los conductores que protagonizó una etapa central de la radio argentina de fines de los 90 y los primeros años del siglo XXI. Durante años, “El oro y el moro” se convirtió en una referencia de las mañanas y le permitió construir una relación cercana con una audiencia que lo acompañó a través de diferentes radios y formatos.

La noticia de su muerte generó este viernes numerosos mensajes de colegas y figuras del espectáculo. Más allá de esas despedidas, queda una trayectoria de más de tres décadas frente al micrófono y una voz que se volvió fácilmente reconocible para varias generaciones de oyentes.

Uno de sus últimos mensajes

En junio del año pasado unos mensajes suyos en redes sociales habían generado preocupación entre sus seguidores, cuando publicó frases como: “sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa”; “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa” y “respondé esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”.

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