Murió a los 27 años Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

Presley Gerber , hijo de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber , falleció a los 27 años . De acuerdo con lo informado por TMZ, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que su muerte se produjo el domingo mientras se encontraba en un centro de rehabilitación.

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Hasta la noche del domingo 20 de septiembre, no se habían informado las causas del fallecimiento . Los familiares pidieron que se respete su intimidad durante el período de duelo . Un portavoz de Cindy Crawford manifestó al Daily Mail que la familia necesita mantener cierta distancia mientras atraviesa lo que calificó como un momento “muy difícil y doloroso”.

El fallecimiento de Presley se produjo pocas semanas después de que su hermana, Kaia Gerber , se refiriera públicamente a los problemas que su hermano había atravesado en relación con el consumo de drogas y su salud mental .

Durante una entrevista concedida a Vogue, Kaia, de 24 años, contó que aquella situación también había repercutido en los vínculos dentro de la familia. “ Cuando algo así ocurre en una familia, de alguna manera afecta a todos ”, expresó. La modelo contó además que, al ser testigo de los problemas que atravesaba su hermano, empezó a verse a sí misma como la hija que menos dificultades generaba y que procuraba no recurrir a la ayuda de los demás.

“Creo que esa fue también la razón por la que empecé a verme como la persona fácil y nunca quise pedir ayuda. Porque sentía que ya era demasiado que hubiera dos hijos que necesitaran de mí”, explicó.

Presley Gerber y su lucha por cuidar su salud mental

Por su parte, Presley había compartido en las redes sociales algunos aspectos vinculados con sus dificultades personales. En noviembre del año pasado, comunicó que había decidido apartarse durante un tiempo de las plataformas digitales para concentrarse en su salud mental.

Al mes siguiente, el modelo compartió una grabación en la que brindó detalles sobre el tratamiento médico que llevaba adelante. En el video, se refirió a distintos medicamentos que empleaba para afrontar episodios de ansiedad, ataques de pánico y terrores nocturnos.

Además, señaló que se encontraba bajo tratamiento con buprenorfina, un fármaco que puede utilizarse tanto para tratar el dolor como para abordar los trastornos relacionados con el consumo de opioides.

Presley también contó que el consumo de benzodiacepinas había cambiado según las diferentes etapas y situaciones de su vida. Al explicar el tratamiento al que estaba sometido, mencionó fármacos como Xanax y Valium y se refirió a las dificultades que encontraba a la hora de establecer las dosis que debía tomar.

A lo largo del video, el modelo relató que había pasado por diversas pérdidas personales y que esas experiencias habían repercutido en su estado. Sin embargo, no brindó detalles públicamente sobre cuáles eran las pérdidas a las que hacía referencia.

Más adelante, Kaia contó que la decisión de su hermano de compartir públicamente sus experiencias le permitió descubrir una faceta de él que hasta entonces desconocía. En una entrevista con Vogue, señaló que durante gran parte de su vida sus padres habían optado por mantener en privado las cuestiones relacionadas con la familia.

“Hay un límite para lo que puedes ocultar del mundo”, afirmó la modelo, quien además consideró que mantener ciertos problemas en secreto puede generar en una persona la sensación de que hay algo vergonzoso asociado a ellos.

El vínculo de Presley con su familia y sus últimos mensajes

En mayo, Presley también dedicó una publicación a su padre, acompañada por una imagen en la que ambos aparecían practicando paddleboard. En el mensaje, destacó que Rande Gerber lo había acompañado durante sus momentos más difíciles y que a lo largo de ese tiempo siempre había podido recurrir a sus consejos.

Cindy Crawford reaccionó a la publicación con el mensaje “Mis chicos”. Por su parte, Rande Gerber manifestó el afecto que sentía por su hijo y remarcó que, si bien la vida puede atravesar etapas complicadas, contar con el acompañamiento de otras personas ayuda a seguir avanzando.

Por ahora, los familiares no brindaron nuevas precisiones acerca de las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Asimismo, al momento de conocerse las primeras informaciones sobre su muerte, las causas aún no habían sido comunicadas públicamente.