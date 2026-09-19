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19 de septiembre de 2026 - 09:45
Inflación.

El costo de criar a un hijo en Argentina subió casi un 2.000% en los últimos 5 años

La comparación entre agosto de 2021 y agosto de 2026 muestra cómo evolucionó la canasta de crianza según la edad de los chicos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Canasta de crianza / imagen creada con IA.

Canasta de crianza / imagen creada con IA.

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País.

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La canasta de crianza calcula cuánto se necesita mensualmente para cubrir tanto los bienes y servicios necesarios para niños y niñas como el valor económico del tiempo destinado a su cuidado. El indicador abarca cuatro grupos, desde bebés menores de un año hasta chicos de 12 años.

La comparación corresponde a valores nominales de cada período, es decir, no están ajustados por inflación.

De 2021 a 2026: cuánto aumentó según la edad

En agosto de 2021, criar a un bebé menor de un año demandaba $28.601,47 mensuales. Cinco años después, en agosto de 2026, la cifra llegó a $557.302,92. Esto representa un incremento de aproximadamente 1.849%, casi 19,5 veces el valor de entonces.

Para un niño de 1 a 3 años, el costo pasó de $33.836,27 a $663.900,36, una suba cercana al 1.862%.

Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina.

Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina.

El salto más pronunciado aparece en los grupos de mayor edad. Para niños de 4 a 5 años, la canasta pasó de $27.632,53 en agosto de 2021 a $567.242,81 en 2026, lo que equivale a un incremento de aproximadamente 1.953%.

Por último, para el grupo de 6 a 12 años, el costo mensual creció desde $34.738,04 hasta $713.069,84, también alrededor de un 1.953%.

Qué incluye el costo de criar a un hijo

La canasta no contempla únicamente alimentos. El INDEC suma los gastos vinculados con vestimenta, transporte, educación, salud y otros bienes y servicios, además de asignar un valor monetario a las horas necesarias para cuidar a cada niño.

En agosto de 2026, por ejemplo, la canasta más elevada fue la correspondiente a los chicos de 6 a 12 años, con $713.070, seguida por la de 1 a 3 años, con $663.900.

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