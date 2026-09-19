El costo de criar a un hijo en Argentina subió casi un 2.000% en los últimos 5 años

El costo mensual de criar a un hijo en Argentina tuvo un fuerte incremento durante los últimos cinco años. Según la serie histórica de la canasta de crianza del INDEC, los valores de agosto de 2026 son entre 19 y 20 veces superiores a los registrados en el mismo mes de 2021.
La canasta de crianza calcula cuánto se necesita mensualmente para cubrir tanto los bienes y servicios necesarios para niños y niñas como el valor económico del tiempo destinado a su cuidado. El indicador abarca cuatro grupos, desde bebés menores de un año hasta chicos de 12 años.
La comparación corresponde a valores nominales de cada período, es decir, no están ajustados por inflación.
De 2021 a 2026: cuánto aumentó según la edad
En agosto de 2021, criar a un bebé menor de un año demandaba $28.601,47 mensuales. Cinco años después, en agosto de 2026, la cifra llegó a $557.302,92. Esto representa un incremento de aproximadamente 1.849%, casi 19,5 veces el valor de entonces.
Para un niño de 1 a 3 años, el costo pasó de $33.836,27 a $663.900,36, una suba cercana al 1.862%.
Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina.
El salto más pronunciado aparece en los grupos de mayor edad. Para niños de 4 a 5 años, la canasta pasó de $27.632,53 en agosto de 2021 a $567.242,81 en 2026, lo que equivale a un incremento de aproximadamente 1.953%.
Por último, para el grupo de 6 a 12 años, el costo mensual creció desde $34.738,04 hasta $713.069,84, también alrededor de un 1.953%.
Qué incluye el costo de criar a un hijo
La canasta no contempla únicamente alimentos. El INDEC suma los gastos vinculados con vestimenta, transporte, educación, salud y otros bienes y servicios, además de asignar un valor monetario a las horas necesarias para cuidar a cada niño.
En agosto de 2026, por ejemplo, la canasta más elevada fue la correspondiente a los chicos de 6 a 12 años, con $713.070, seguida por la de 1 a 3 años, con $663.900.
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